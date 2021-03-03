"Попробуйте меня заставить": Одесситку возмутил отказ продавщицы говорить с ней на русском
Клиентка призвала девушку помнить об истории города.
Одесситку возмутил отказ продавщицы говорить с ней на русском. Видео © Соцсети
В Одессе посетительницу магазина возмутил отказ сотрудницы говорить с ней на русском языке. Она призналась, что не понимает, почему её лишают такого права.
"Если бы мы с вами жили по-человечески, наверное, мы бы с вами договаривались как все нормальные люди", — сказала женщина.
Она заявила, что её не получится заставить перейти на украинский, и предложила сотруднице вспомнить, "кем были первые граждане в истории города".
В это время в магазине также находился мужчина, который написал жалобу на то, что их отказались обслужить на русском.
Администратор магазина позднее уточнила изданию 048.ua, что все продавцы общаются с клиентами на украинском языке и не переходят на русский, даже если их об этом просят.
Ранее Лайф рассказывал, что экс-депутат Рады вместе с другом устроил поножовщину в кафе из-за русского языка.
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