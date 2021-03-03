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Категорий: 18

"Наконец-то": Захарова отреагировала на обещание США не свергать режимы

Она посоветовала Америке перечитать Устав Объединённых Наций и руководствоваться им.

3 марта 2021, 20:06
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

США своим обещанием больше не продвигать демократию силой наконец-то приняли правильное решение. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Звезда".

"Наконец-то Соединённые Штаты приняли правильное решение. Хочу отметить, что нельзя демократию продвигать силой", — сказала Мария Захарова.

Она посоветовала США перечитать Устав Объединённых Наций и руководствоваться им, назвав его "небольшой брошюрой", которую Госдеп точно "осилит".

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Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон больше не будет продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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