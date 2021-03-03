"Наконец-то": Захарова отреагировала на обещание США не свергать режимы
Она посоветовала Америке перечитать Устав Объединённых Наций и руководствоваться им.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
США своим обещанием больше не продвигать демократию силой наконец-то приняли правильное решение. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Звезда".
"Наконец-то Соединённые Штаты приняли правильное решение. Хочу отметить, что нельзя демократию продвигать силой", — сказала Мария Захарова.
Она посоветовала США перечитать Устав Объединённых Наций и руководствоваться им, назвав его "небольшой брошюрой", которую Госдеп точно "осилит".
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон больше не будет продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой.
Выбор редакции
МИД РФ назвал американские санкции враждебным выпадом
МИД РФ готовит ответ на новые санкции ЕС и США
В Госдепе поставили условие снятия с России санкций по делу Навального
Первый канал подтвердил, что составлен шорт-лист участников Евровидения-2021 от России
Косторная отказалась комментировать информацию о возвращении к Тутберидзе
Комментариев: 0