"Наконец-то": Захарова отреагировала на обещание США не свергать режимы

США своим обещанием больше не продвигать демократию силой наконец-то приняли правильное решение. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Звезда".

"Наконец-то Соединённые Штаты приняли правильное решение. Хочу отметить, что нельзя демократию продвигать силой", — сказала Мария Захарова.

Она посоветовала США перечитать Устав Объединённых Наций и руководствоваться им, назвав его "небольшой брошюрой", которую Госдеп точно "осилит".

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон больше не будет продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой.

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