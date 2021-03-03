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Косторная отказалась комментировать информацию о возвращении к Тутберидзе

Ранее сообщалось, что спортсменка провела встречу с бывшей наставницей.

3 марта 2021, 20:25
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная отказалась комментировать слухи о возможном возвращении в группу к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. Об этом она сказала в интервью РИА "Новости".

"Я просто не обсуждаю эту тему", — сказала Алёна Косторная.

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Перед этим появлялась информация о том, что Косторная встречалась с Тутберидзе, чтобы обсудить возможность возвращения в её группу. По данным источника агентства, инициатива вернуться в "Хрустальный" исходит от спортсменки.

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Напомним, в июле прошлого года Алёна Косторная ушла от Этери Тутберидзе и начала тренироваться под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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