Косторная отказалась комментировать информацию о возвращении к Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная отказалась комментировать слухи о возможном возвращении в группу к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. Об этом она сказала в интервью РИА "Новости".

"Я просто не обсуждаю эту тему", — сказала Алёна Косторная.

Перед этим появлялась информация о том, что Косторная встречалась с Тутберидзе, чтобы обсудить возможность возвращения в её группу. По данным источника агентства, инициатива вернуться в "Хрустальный" исходит от спортсменки.

Напомним, в июле прошлого года Алёна Косторная ушла от Этери Тутберидзе и начала тренироваться под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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