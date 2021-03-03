Первый канал подтвердил, что составлен шорт-лист участников Евровидения-2021 от России
Решать, кто будет участвовать, будут зрители 8 марта.
Фото © ТАСС / EPA
Первый канал подтвердил, что отобрал ряд исполнителей, которые будут претендовать на участие в музыкальном конкурсе Евровидение-2021 от России. Как сообщил гендиректор канала Константин Эрнст, 8 марта народным голосованием будет выбран участник от нашей страны.
"Мы предварительно отобрали несколько участников, которые, как нам кажется, равны по уровню. Кто больше нравится — пусть решают наши зрители", — сказал Константин Эрнст.
Как сообщает ТАСС, Эрнст добавил, что группа Little Big, которая должна была представлять РФ на Евровидении-2020, также появится в эфире отбора.
Ранее Лайф писал о том, что в шорт-лист претендентов на участие в песенном конкурсе от России попали Моргенштерн, Егор Крид, Антон Беляев из группы Therr Maitz, а также дуэт #2Маши.
В этом году Евровидение пройдёт 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) с участием исполнителей из более 40 стран. При этом организаторы допускают, что в связи с CoViD-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.
Выбор редакции
Моргенштерн и Егор Крид вошли в шорт-лист претендентов на участие в Евровидении-2021 от России
Участника Евровидения-2021 от России решили выбрать зрительским голосованием
Вышедший из колонии скопинский маньяк отправился в Москву
Президент Эстонии допустила, что страна закупит "Спутник V"
СМИ: Американская подлодка была готова топить российские корабли у берегов Сирии
Комментариев: 0