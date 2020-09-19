Атомный наезд. Как советская подлодка протаранила американский авианосец

Это происшествие до сих пор считается одним из самых серьёзных за всю историю холодной войны, и о многих обстоятельствах произошедшего мы расскажем впервые.

Атомный город

Это только с виду кажется, что атомная подводная лодка и авианосец могут пережить любое, даже самое серьёзное столкновение. На самом деле корпуса обоих типов кораблей можно сравнить с телом ребёнка, которое особенно сильно страдает при любых столкновениях, хотя защищено от внешнего воздействия не хуже, чем организм взрослого человека. Формально подводная лодка и авианосец могут протаранить небольшой объект (если это не морская мина, конечно) и уцелеть, но за 30-летний послевоенный период "относительно безопасных" столкновений практически не было, и столкновение нередко заканчивалось взрывом и пожаром. Большая часть документов, связанных со столкновением советских и американских кораблей за время холодной войны, в большинстве своём до сих пор засекречены. Виной тому не только место и время, но и особенности происшествия.

Мнения историков на этот счёт разнятся. Одни считают, что столкновений было "до десятка", другие утверждают, что советские и американские корабли сталкивались не менее полутора сотен раз за 30 лет. Обе версии имеют право на жизнь, потому что, согласно ключевым документам той эпохи, отслеживание вероятного противника должно было проходить непрерывно. Эту непрерывность командиры кораблей обеспечивали по-разному. Кто-то намеренно давал о себе знать с помощью радиоконтакта, другие, напротив, скрытно и максимально близко следили за вероятным противником в ожидании приказа на атаку.

В зоне особого внимания

Фото © Wikipedia

Советско-американские отношения эпохи конца холодной войны характеризовались особенно высоким градусом напряжения. В самом начале десятилетия советские войска провели масштабные учения "Запад-81", которые должны были показать, какая "лавина огня" двинется на Европу и силы НАТО в случае необходимости. США и союзники не остались в стороне и через три года подготовки устроили собственные масштабные учения Team Spirit 84. Здесь нужно на секунду остановиться и напомнить, что за любыми учениями (как в холодную войну, так и в наше время) следят со стороны. Продиктовано это как современной военной этикой, так и интересами спецслужб. Например, американские военные и силы НАТО регулярно летают в районе проведения учений на Северном Кавказе. И грядущие учения "Кавказ-2020", скорее всего, не станут исключением из этого правила.

Во время холодной войны всё было чуть иначе. Советские подлодки регулярно "прилипали" к кораблям ВМС США и флота НАТО в надежде получить уникальную информацию о частотах и параметрах работы бортового оборудования, считавшегося ультрасовременным и совершенно секретным. Учения Team Spirit 84 в этом смысле не стали исключением. Для участия в них в Японское море пригнали авианосную ударную группу во главе с авианосцем Kitty Hawk. Шпионить за американскими кораблями на учениях отправили самую современную подводную лодку в составе флота — К-314, построенную по проекту 671 "Ёрш".

Догонялки

Фото © Getty Images

Слежение за авианосцем Kitty Hawk осложнялось сразу по нескольким причинам. Во-первых, погода в районе учений в Японском море испортилась за неделю до проведения учений. Сильное волнение моря и туман фактически должны были стать причиной отмены военных манёвров, но от своей идеи американские ВМС отказываться не стали. Советская подлодка, вышедшая в море, из-за сложных условий и особенностей похода (радиомолчание, глубина, важность задачи) обнаружила авианосец и вооружённый эскорт из кораблей сопровождения только через четыре дня после выхода в море.

Американские военные хорошо знали, что из себя представляет один из самых современных кораблей подводного флота СССР. Шесть торпед, часть из которых снарядили ядерной боевой частью, представляли смертельную опасность для любого корабля — и особенно для авианосца. Игра в кошки-мышки с советской подлодкой продолжалась примерно неделю. Американцы отрабатывали условное уничтожение подлодки, подводники записывали частоты и показания работы всех приборов, наблюдали за применением палубной авиации.

Поздно вечером 20 марта погода в районе учений испортилась настолько, что командир подводной лодки капитан второго ранга Владимир Евсеенко отдаёт приказ на погружение и отход на глубину. Несколько часов томительного ожидания, всплытие, осмотр... и ничего. Авианосная ударная группа во главе с кораблём, размеры которого вполне сопоставимы с большим многоквартирным домом, просто испарилась, и визуально обнаружить потерю из-за густого тумана не представлялось возможным. Для того чтобы понять, куда подевался противник, капитан отправляет срочное донесение на берег: "Контакт с объектом потерян". Через пять минут с базы флота докладывают точное местоположение всей американской АУГ, которая, как выяснится позднее, оторвалась от преследователей под покровом ночи.

Ядерный навал

Фото © Getty Images

Ранним утром 21 марта 1984 года К-314 начинает экстренное всплытие в обозначенных координатах. Поднявшись до перископной глубины, капитан второго ранга Владимир Евсеенко внезапно обнаруживает, что подводная лодка настигла американские корабли. Расстояние до кораблей сопровождения было не больше 20 кабельтовых (около четырёх километров), но разглядеть в утренней черноте всю группу кораблей советские моряки не смогли. Ещё через мгновение капитан подлодки К-314 понимает: субмарина с ядерным оружием на борту вышла "в лоб" авианосной ударной группе и идёт встречным курсом на группу кораблей. Понимая, что столкновения не избежать, капитан отдаёт команду на экстренное погружение. Взвывают насосы для прокачки забортной воды в балластные цистерны, и огромная металлическая "сигара" с шумом начинает проваливаться в глубину.

Через несколько секунд после того, как мачты связи были убраны и подводная лодка начала погружение, корпус субмарины сотрясло два мощных удара. Первый пришёлся в район ходового мостика и рубки, второй — в заднюю часть подводной лодки. О том, что произошло на самом деле, американские моряки с авианосца Kitty Hawk узнали спустя несколько часов. Внезапно выяснилось, что запасы авиационного керосина, которые хранились в нижней части авианосца, стали стремительно сокращаться. Ещё через несколько часов сотрудники топливной группы авианосца доложили: "Керосина нет! Полёты невозможны!" Лишь по прибытии в порт и после установки в док эксперты установят: днище авианосца вспороли неизвестным острым предметом.

Фото © Getty Images

К тому моменту, когда американцы начали фиксировать утечку топлива, К-314 уже потеряла ход. Экстренное всплытие и визуальный осмотр никаких результатов не дали. Повреждение рубки было незначительным, а осмотреть гребные винты не представлялось возможным. Через несколько часов к району всплытия К-314 подошёл противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". Капитан подлодки попросил моряков осмотреть состояние винтов, для чего — на языке подводников — пришлось "задрать юбку". Подлодка экстренно набрала воды в передние балластные цистерны, и гребные винты на несколько метров поднялись над водой. Тогда и выяснилось, что винторулевая группа и стала тем самым "консервным ножом", который вспорол корпус американского корабля.

Как и во многих столкновениях, взрыва, пожара и катастрофы, связанной с уничтожением ядерных торпед, удалось избежать лишь чудом. За ошибки, которые привели к столкновению, капитана второго ранга Владимира Евсеенко наказали по всей строгости — сняли с командования лодкой и отправили дослуживать на берег. После того как американский авианосец получил 40-метровую пробоину, ВМС США и Госдепартамент официально потребовали от СССР извинений за произошедшее, однако ответа так и не дождались. Учения Team Spirit 84 после инцидента экстренно свернули, и обо всех последующих манёврах в Японском море и в непосредственной близости у советских границ американские военные сообщали публично.

Фото © Wikipedia