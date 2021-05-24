М1 уходят в прошлое

Американский военный эксперт Крис Осборн не раз сравнивал танки Т-14 и М1. Свежий анализ конструкции боевых машин России и США показал — потенциал российских танков не получится исчерпать в ближайшие два десятка лет, а вот американские машины совсем скоро отправятся на пенсию. Внушительная огневая мощь, которой всегда славился американский танк, для войн будущего уже не годится. Старые проблемы американских танков никуда не делись — система управления огнём этих машин хоть и была модернизирована несколько раз, но до сих пор имеет ограничение по дальности применения. Если говорить простым языком, то максимальная дальность стрельбы танка М1 — около четырёх километров.

Дальше вступают в силу ограничения по электронике, законы физики и особенности ландшафта. Считается, что на максимальную дальность ни один современный танк до сих пор не стрелял даже на учениях, но после уничтожения турецких "Леопардов" в Сирии стало очевидно, что стрельба с максимальной дистанции по-прежнему в моде. Однако на решения в США такие инциденты не влияют — "длинной руки" у американских танкистов больше не будет. На смену тяжёлым М1, в боекомплекте которых были только снаряды, придут танки "Гриффин" — лёгкие машины, больше напоминающие БМП. Помимо пушечного вооружения их оснастят и ракетами, но это в перспективе. Первая опытная партия будет сугубо "снарядная" и конкуренцию лучшим мировым танкам не составит.

"Суперспринтер" для "Арматы"

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Сейчас Т-14 "Армата" проходит испытания и только учится стрелять. Кроме снарядов в боекомплекте пушка танка может служить "шахтой" для противотанковых ракет предыдущего поколения, испытанных ещё на Т-90 и других машинах. Военный эксперт Алексей Тарасов пояснил: в перспективе у такой техники могут появиться более прогрессивные и мощные боеприпасы.

Я бы сказал, что в стандартной боеукладке танков появятся барражирующие боеприпасы, запускаемые через ствол. Такие решения уже есть, например, у некоторых итальянских боевых машин Алексей Тарасов Военный эксперт

Но это дело будущего, а что в настоящем? А в настоящем у нас уже имеется сверхсекретная версия танка, которая, по некоторым данным, сейчас проходит заводские испытания в одном из соединений Западного военного округа. Правда, от стандартного танка эта боевая машина отличается принципиально — это скорее машина для уничтожения всего живого, чем просто танк.

Базой для новой штурмовой машины стала новая башня и пушка калибра 152 мм 2А83, снаряды для которой значительно больше как по калибру, так и по массе взрывчатки. Но главный секрет "Арматы" — новый ракетный комплекс. Источник Лайфа в Минобороны сообщает, что комплекс предназначен "для уничтожения любых существующих типов боевой техники как в зоне прямой видимости, так и за её пределами". О стрельбе за горизонт, как это делают израильские ПТУР Spike пока речи не идёт, но сопряжение электроники "Арматы" и боевых беспилотников даст возможность стрелять из укрытия с безопасного для танка расстояния. Для этого Т-14 получит новый баллистический компьютер, который будет фиксировать параметры цели и проводить пуск практически без участия экипажа и в режиме "молчания", принимая данные исключительно с беспилотника.

Систему, по данным собеседника Лайфа, построят на базе управляемого реактивного снаряда "Спринтер" для пушки 2А82. В обычном исполнении дальность стрельбы Т-14 таким снарядом составляет 8000 метров, а 152-миллиметровая система позволит увеличить дальность стрельбы до 11 километров. Кроме того, в конце 2021 года в боекомплекте танков Т-14 появится снаряд с урановым сердечником, его в данный момент дорабатывает корпорация "Росатом". Точной информации о характеристиках снаряда нет, но эксперты полагают, что бронебойный "ломик" появится сразу в двух калибрах — 125 мм и 152 мм.

Что у конкурентов?

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Фактически американский М1 и перспективный "Гриффин" можно не принимать в расчёт как машины, с которыми "Армата" может столкнуться в бою. Несмотря на установку израильских комплексов активной защиты, "Абрамсы" уже не могут противостоять реактивным снарядам, способным пробить полтора метра броневой стали и проломить многослойный металлокерамический "пирог" на корпусе.

Конкурировать с отечественными танками и снарядами повышенной мощности сможет всего несколько танков, и американских среди них пока нет. Прямой угрозой отечественным танкам Т-14 считаются орудие Rheinmetall L55 и 140-миллиметровая американская пушка XM291, построенная на базе решения 20-летней давности. В перспективе у США и НАТО могут появиться пушки L51. Они считаются одними из самых мощных в США и странах НАТО — при калибре в 130 мм они будут способны пробивать до полутора метров брони, и как с такими снарядами справятся комплекс активной защиты "Афганит" и динамическая защита Т-14 — большой вопрос.

Есть и ещё один "взломщик" для Т-14 — это французская автоматическая пушка ASCALON калибра 140 мм. Это орудие в числе первых могут получить и британские танки "Челленджер-3", производство которых намечено на середину 20-х годов. Считается, что защититься от попадания бронебойных подкалиберных снарядов из этой пушки не может ни один танк в мире, включая Т-14.