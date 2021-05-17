Танковая заминка: старые Т-72 и Т-80 могут "убить" супертанк "Армата"

Королева бронетехники

Если завтра начнётся война, то человечеству будет чем воевать. Речь не только про ядерное оружие, но и про танки — "рабочие лошадки" любой войны. Американский исследователь и эксперт Николас Драммонд подсчитал, что по всему миру в разной степени исправности хранится 73 тыс. танков. Больше всего такой техники накопила Россия: после распада СССР в хранилищах удалось собрать почти 13 тыс. боевых машин. Большая часть из них не может быть немедленно брошена в бой. Чтобы запустить двигатель и проверить системы, нужно время, но в конечном счёте старые Т-72Б и Т-80 ещё смогут повоевать.

Analysis of global MBTs in service or in storage (based on @IISS_org data) reveals a total of 73,000 tanks. Of these 24,000 belong to potential adversaries and 20,000 are in storage and at least 10,000 have been modernised over the last decade. pic.twitter.com/iI7iPwU5no — Nicholas Drummond (@nicholadrummond) June 14, 2020

Готовых к бою Т-72 и Т-80 в войсках около 3,5 тыс. Часть машин находится в войсках и на базах хранения, остальные — в резерве. Значительная часть танковой армады в Российской армии — полностью исправные и готовые к бою машины, которые не нужно дополнительно ремонтировать: залил масло, заправил, загрузил снаряды — и можно воевать. Тысячи танков — хороший запас, который позволяет активно продавать технику на экспорт без риска остаться у разбитого корыта, как произошло на Украине, и позволяет держать большую группировку на чёрный день. Военный эксперт, историк бронетехники Алексей Тарасов пояснил: количество необходимых на боевой службе танков определяют по нескольким параметрам.

Всё зависит от задач, театра военных действий, доктрины и прочего подобного. Воюют не танки, а механизированные соединения. Кому-то нужно много, кому-то — мало. Например, британцы к 2027 году сократят свой парк до 148 машин. Для них глобальная развёртываемость важнее, чтобы очень быстро можно было отправить нужные силы в любую точку мира, где есть их интересы Алексей Тарасов Военный эксперт, историк

Сколько танков нужно для счастья?

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Эксперт отметил также, что, даже если не считать перспективную бронетехнику, готовые к бою танки Т-72Б (и его модификации), Т-80 и Т-90 в количестве нескольких тысяч единиц — огромный ударный кулак, способный действовать в любых условиях.

На данный момент это самые защищённые типы машин в арсенале сухопутных сил с приличной огневой мощью. Год выпуска здесь особенной роли не играет. Даже в зарубежных странах, где эти машины иногда критикуют, снимать с вооружения российские танки никто не торопится Алексей Тарасов Военный эксперт, историк

Но есть небольшая проблема. Танки предыдущих поколений — самый массовый и востребованный товар для крупной войны. В идеале, когда на смену им приходит новая техника, старые машины ремонтируют, смазывают, чтоб не ржавели, и отправляют на долгие годы под крышу хранилища. Место танков Т-72 и Т-90 должны были занять танки Т-14, но планы по крупносерийному производству этих машин пока не ясны. Официально старт намечен на 2022 год, но из-за пандемии и других "побочных эффектов" с новинкой могут повременить.

Танк, которому не повезло

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев / Пресс-служба Минобороны РФ

О полном обновлении Российской армии речи не идёт. Танки Т-14 "Армата" и боевые машины на этой платформе в лучшем случае займут 1% танкового парка: по некоторым подсчётам, план ближайшей поставки в войска составляет около 130 машин. Но бесконечные программы модернизации Т-72Б и Т-80, программы улучшения Т-90, направленные на поддержание боеспособности машин предыдущего поколения, могут отсрочить массовое производство Т-14 для армии примерно до 2030 года. К тому моменту пройдёт дедлайн и для многих зарубежных проектов: американского перспективного танка Griffin и европейского EMBT (European Main Battle Tank, или MGCS), в создании которого участвуют не только Германия и Франция, но и ряд других государств.

Как минимум будут результаты по этим программам, плюс немцы с новой версией танка "Леопард-2" тоже ждать не станут. К этому же отрезку времени, возможно, свои танки доработают корейцы и турки. Не помню точно про сроки американцев, но все примерно в том же диапазоне — около 2030 года Алексей Тарасов Военный эксперт, историк

Измученная рыба

О проблемах с испытаниями "Арматы" в войсках известно мало. Обрывки сведений не помогают составить полную картину, но в случае с Т-14 создатели приложили весь накопленный опыт, чтобы машина была надёжной и эффективной на поле боя. Правда, конкуренция с зарубежными машинами обострится до предела уже в ближайшее время, и пара серьёзных проблем уже есть. Первая — это экспортный вариант машины со всеми системами. "Армата" хорошо разрекламированный, но по-прежнему сверхсекретный танк, точные данные о котором доступны лишь нескольким людям. Некоторые системы, например комплекс активной защиты "Афганит", придётся дорабатывать для иностранных покупателей, в то время как аналогичные комплексы, например такие, как израильский "Трофи", уже активно продаются всем желающим.

Для того чтобы отечественную систему (и танк в целом) довели до ума, нужно серийное производство. Его пока нет — вместо нескольких батальонов Т-14 в Российскую армию поступают танки предыдущего поколения. Ничего плохого в этом нет — дешёвые танки, надёжные, как швейцарские часы. Но к боям в войнах будущего и конкуренции на оружейных рынках нужно готовиться заранее. Машины этого типа для войн будущего подходят лишь частично, и получается, что готовить сани летом, а телегу зимой, то есть производить Т-14 серийно, у России пока не получается.

Несколько источников Лайфа в ОПК отмечают, что закупки "Арматы" до 2030 года, если серийное производство всё-таки начнётся в следующем году, могут ограничиться парой батальонных комплектов, то есть в войсках появится 120–140 перспективных машин. После этого систему закупки Т-14 могут поставить на паузу до лучших времён, когда будет больше денег либо вероятный противник улучшит свои танки настолько, что "Армату", ещё несколько лет назад имевшую целый ряд преимуществ, придётся в срочном порядке модернизировать до уровня зарубежных конкурентов.