Боевые крылья: почему ЦРУ охотилось за главным секретом "Русских витязей"

Авиационная группа высшего пилотажа в составе Военно-воздушных сил РФ была создана 5 апреля 1991 года. С тех пор "Русские витязи" стали гордостью страны. Они постоянно представляют Россию на различных авиашоу и демонстрируют возможности нашей военной техники за рубежом. Мастерство пилотов восхищало не только специалистов, но и кадровых американских разведчиков, мечтавших разгадать секрет профессионализма российских лётчиков.

Для чего создали "Русских витязей"?

Уникальная авиагруппа формировалась из военных лётчиков и самых опытных специалистов по боевым истребителям. Фактически "Русские витязи" — это люди и техника, способные воевать в любых условиях. Однако вместо применения бомб и ракет их главной задачей стала демонстрация возможностей российской техники как за границей, так и дома. Главное отличие "Витязей" от любых других пилотажных групп — использование техники на предельных режимах. В бою, по словам бывших лётчиков истребительной авиации, возможности российских истребителей требуются не всегда, но если нужно уйти от удара или вынудить противника ошибиться, то "полёты на грани законов физики", на которые не способен ни один другой самолёт в мире, — это то, что нужно.

Активно летать как внутри страны, так и за её пределами "Русские витязи" начали сразу после формирования. Основой авиагруппы стали шестеро лётчиков.

Ведущий группы — Владимир Басов.

Левый ведомый — Александр Дятлов.

Правый ведомый — Сергей Ганичев.

Хвостовой ведомый — Владимир Букин.

Левый внешний ведомый — Владимир Баженов.

Правый внешний ведомый — Александр Личкун.

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Техника для новой пилотажной группы была обычной — "Витязям" передали шесть новеньких Су-27. Яркость этим машинам придавала фирменная раскраска. Истребители покрасили в цвета российского флага. Так самолёты стали узнавать даже на стоянке или на рулёжке. Кстати, за синее брюхо фюзеляжа, синие крылья и киль за рубежом к "Витязям" едва не прилипло другое название — "Русские ангелы". Кто-то из французских журналистов назвал их так в одном из своих материалов, видимо, перепутав российских лётчиков с эскадрильей Blue Angels ВМС США.

Охота за секретом

В 1992 году, когда отношения между Россией и США ненадолго улучшились, "Ангелы" ВМС США прилетели в гости к "Русским витязям" для обмена опытом. По одной из версий, вместе с американской группой в Россию прибыли и кадровые разведчики из ЦРУ. Главной задачей этих специалистов стало изучение манеры пилотирования "Витязей" и поиск ответа на главный вопрос: в чём кроется секрет полёта на грани катастрофы. Полетав с российскими асами, американцы вернулись домой. И до середины 90-х "ромбики" российской авиагруппы активно изучали на авиабазе ВВС США Мирамар в Калифорнии. Чтобы понять "загадочную русскую технику", авиагруппу из России даже хотели пригласить в гости с ответным визитом, но в 1995 году произошла трагедия, навсегда изменившая облик "Русских витязей".

Открытие памятника в посёлке Кубинка в Новом Городке русским лётчикам, погибшим 12 декабря 1995 года в авиакатастрофе во Вьетнаме.

12 декабря 1995 года при заходе на посадку в аэропорт Камрань три истребителя Су-27 врезались в гору и взорвались при ударе. История с крушением самолётов авиагруппы даже на фоне разразившегося скандала выглядела странной — из материалов уголовного дела исчезали доказательства, свидетели внезапно "путались в показаниях". Фактически "Русские витязи" были обескровлены — полковник Борис Григорьев, гвардии подполковник Николай Гречанов, гвардии подполковник Николай Кордюков и гвардии подполковник Александр Сыровой стояли у истоков создания авиагруппы и считались наиболее опытными лётчиками, без которых само существование группы оказалось под угрозой. После трагедии в Камрани поползли слухи, что до группы "добрались недоброжелатели", главной целью которых могла стать кампания по чёрному пиару российской техники на мировом рынке вооружений.

Эта катастрофа надолго отодвинула участие группы в полётах за рубежом. Специалисты по истребительной авиации отмечают: именно "Русские витязи" должны были отправиться с дружественным визитом в США в 1997 году. Эта поездка, в которую вместо пилотажной группы отправились лучшие российские лётчики-испытатели, также едва не стала последней для российских специалистов — двигатели российских Су-27, заправленные американским керосином, отказали прямо в полёте, и только чудо помогло запустить их снова.

Фото © ТАСС / Николай Малышев

Весь следующий год после трагедии в Камрани оставшиеся в живых лётчики не летали — физически возможность выполнять полёты была, но пережить потерю боевых товарищей было сложно. Однако в 1996 году тренировки "Русских витязей" возобновили. Поначалу пилоты летали в паре, но постепенно численность отряда начали увеличивать. Относительно спокойной работа группы была до начала нулевых, но вскоре "Витязи" понесли новую потерю — в мае 2002 года после тяжёлой болезни умер командир группы Сергей Климов. Во главе уникального отряда встал Игорь Ткаченко, под руководством которого группа участвовала в международных выставках и помогала российским конструкторским бюро создавать новые машины следующие семь лет.

Авторитет и опыт Ткаченко считались непререкаемыми, однако 16 августа 2009 года два самолёта авиагруппы столкнулись во время репетиции воздушной части парада на Красной площади. Двое лётчиков успели катапультироваться, однако Ткаченко начал уводить машину от жилых домов и не успел включить систему спасения.

По другой версии, катапульта в кресле Су-27 Ткаченко просто не сработала. Установить подлинные причины этой катастрофы специалисты не могут до сих пор. В качестве одной из вероятных причин гибели Ткаченко называют месть за нанесённые оскорбления лётчикам из США — во время визита американских "Ангелов" в 1992 году и ответной поездки спустя пять лет российские Су-27 регулярно одерживали верх над F-15 в учебных боях.

Уникальные люди на уникальной технике

Во время церемонии передачи новых истребителей Су-30СМ "Русским витязям" в Кубинке. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

В 2016 году "Русские витязи" получили восемь сверхманёвренных истребителей Су-30СМ. Выступление российских лётчиков на этих машинах произвело сильное впечатление на зарубежных покупателей — помимо российских ВКС эти машины продали в 12 стран. В 2019 и 2020 году в распоряжении авиагруппы появились Су-35 — уникальные сверхманёвренные машины с ещё большим потенциалом. Их, как и Су-27 / Су-30, "Русские витязи" испытывали в условиях, максимально приближенных к боевым.

Специалисты по боевой авиации говорят, что ещё одна заслуга лётчиков авиагруппы — получение ценных данных о поведении боевых истребителей на предельных режимах. Без этих параметров, по словам источников в авиационной промышленности, было бы сложно создать истребитель пятого поколения Су-57, который, вероятно, в скором времени появится в распоряжении "Русских витязей" наряду с другими машинами.

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