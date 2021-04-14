Дырявый зонтик: США экстренно усиливают систему ПРО из-за российского "Авангарда"

Ввести новое оружие в строй планируют уже до конца десятилетия. В перспективе ракеты-перехватчики нового типа смогут уничтожать не только российские, но и любые другие баллистические ракеты.

Предел риска

Система противоракетной обороны США долгое время преподносилась как абсолютно эффективное оружие. Способность противоракет поражать баллистические ракеты на начальной траектории полёта — в тот момент, когда они особенно уязвимы, американскими экспертами почти никогда не ставилась под сомнение. Однако разговоры о бесполезности американского "противоядерного зонтика" начались задолго до того, как у российских военных появился гиперзвуковой комплекс "Авангард", а ракета РС-28 "Сармат" прошла полный цикл испытаний. После того как претензии в адрес американской системы ПРО перешли из экспертной среды на официальный уровень, Пентагону пришлось реагировать.

Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат". Фото © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Для того чтобы понять, как работает система ПРО, хватит пары предложений. Американская система ПРО — это радары и ракеты-перехватчики, которые Вашингтон подвинул максимально близко к российским границам. Радиолокаторы и спутники "прощупывают" районы с ракетами шахтного базирования 24 часа в сутки. В пусковых контейнерах Мk 41 с территории Румынии или Польши можно запустить как ракеты-перехватчики с дальностью до 500 километров, так и крылатые ракеты с дальностью в несколько тысяч. Такие контейнеры находятся на земле и на кораблях-носителях противоракетного оружия.

Пентагон всегда заявлял, что американский "противоракетный зонтик" в Европе не направлен против России, однако его реконструкция оказалась вопросом жизни и смерти сразу после того, как в России появились новые баллистические ракеты и гиперзвуковые блоки на основе искусственного интеллекта.

Все деньги мира

"Авангард" (ракетный комплекс). Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Чтобы прикрыться от любой угрозы, американские военные запустили две параллельные программы. Первая — Next Generation Interceptor — NGI. Её не планируют выводить за пределы страны — новые ракеты-перехватчики, которые по замыслу должны будут защитить Америку от российских гиперзвуковых блоков "Авангард", будут установлены в пусковых шахтах на двух ракетных базах — в Калифорнии и на Аляске. Вторая программа — Glide Phase Interceptor (GPI). Её американские военные планируют установить "поверх" боевой системы Aegis на эсминцах в непосредственной близости от морских границ двух ключевых оппонентов — России и Китая.

По словам военного эксперта РСМД Василия Кашина, первоочередная цель новой системы — баллистические ракеты DF-17, которыми КНР активно вооружается последние несколько лет.

По сути, это баллистическая ракета средней дальности с планирующим гиперзвуковым боевым блоком. Для США это оружие представляет серьёзную угрозу. Кроме того, у нас именно БРСД с таким боевым блоком только в проекте. И развернут их лишь в ответ на аналогичные шаги США Василий Кашин Военный эксперт РСМД

Обнуление ракет

Но китайские ракетные технологии, которые гипотетически могут угрожать региональным союзникам США — Тайваню, Южной Корее и Японии, по сравнению с российскими находятся лишь в зачаточном состоянии. Ракета РС-28 "Сармат", боевой гиперзвуковой блок "Авангард" и другие образцы гиперзвукового вооружения, например ракеты "Циркон" и авиационный комплекс "Кинжал", вот наиболее вероятные цели, ради которых США обновляют именно морской компонент системы ПРО. Первые испытания в Тихом океане были проведены ещё в январе 2021 года. Тогда с борта одного из американских эсминцев выпустили противоракету SM-6, которая, по легенде учений, поразила снаряд-имитатор "вражеской гиперзвуковой ракеты".

SM-6 — американская зенитная ракета. Фото © Wikipedia

Тип ракеты и вероятную страну, запустившую её, не уточняют, но и без подробностей понятно, о какой стране и каких технологиях может идти речь. В истории с тестовым применением "доработанной под гиперзвук" SM-6 много непонятного, однако в публичных заявлениях американские военные тщательно скрывают одну важную особенность этой противоракеты: против современных баллистических ракет (в случае с советскими технологиями речь шла обо всех ракетах начиная с Р-36М) американские противоракеты бесполезны и могут поражать цели лишь на ограниченной дистанции — до 450–500 километров по дальности и 30 километров по высоте.

Возможность SM-6 бороться с "Авангардом" активно изучается американскими военными в контексте защиты от ответного ядерного удара по союзникам в НАТО. И полученные на учениях результаты американцев вряд ли устроят, потому что одно дело — стрелять по болванке с заранее известными параметрами и другое дело — попытаться перехватить оружие, подлётное время которого измеряется парой минут. Важно отметить и другое: испытания морского компонента противоракетной обороны проводили в северной части Тихого океана неслучайно. Там находятся не только союзники Америки, но и седьмой флот США с авианосной ударной группой.

Без американского авианосца Японии, Южной Корее и Тайваню будет практически нечем защищаться. В случае необходимости уничтожить корабли ВМС США смогут российские МиГ-31К с ракетами "Кинжал", которые как раз активно летают в Тихом океане. Кроме того, на аэродромах Белая в Иркутской области и Украинка в Амурской размещены ракетоносцы Ту-22М3М, доработанные под применение гиперзвуковых "Кинжалов" и способные наносить удары скрытно, не заходя в зону действия систем противоракетной и противовоздушной обороны США. Не стоит забывать и про китайские гиперзвуковые противокорабельные ракеты, появления которых на подводных лодках эксперты ожидают в ближайшие три-четыре года.

Впрочем, американских военных даже экстренное обновление собственных военных технологий может не спасти. Реконструкцию системы ПРО как на своей территории, так и за её пределами американцы начали слишком поздно — эксперты в области обороны считают, что США отстают в технологиях противоракетной обороны от Китая и России примерно на 10 и 15 лет соответственно и в ближайшее время наверстать упущенное не получится.

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