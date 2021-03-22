Россия под прицелом: зачем США и НАТО хотели построить военную базу в Севастополе

Готовиться к переезду на базу Черноморского флота в США и НАТО начали за год до госпереворота на Украине. Если бы план удался, то в городе русской воинской славы появились бы системы ПРО. А ударное вооружение на кораблях позволило бы достать до большей части европейской территории России.

Почему Севастополь?

Причина выбора Севастополя для строительства оперативной военно-морской базы была проста. Севастополь — уникальный незамерзающий порт, удобный как географически, так и стратегически. Поговорка "Кто контролирует Севастополь, тот контролирует Чёрное море" родилась не на пустом месте. Если посмотреть на дальность действия современных боевых систем, особенно американских и российских, становится понятно, что Севастополь — место чрезвычайно важное.

Но до госпереворота, который учинили в Киеве радикалы, хорошо профинансированные из-за рубежа, Черноморский флот России находился в Севастополе на условиях аренды. Срок аренды постоянно продлевали — отношения с Украиной были дружественные, соседские, никакого кризиса на горизонте не просматривалось. Ближайшая дата по переговорам о пребывании флота в Севастополе была известна: аренда земли заканчивалась в 2017 году. И все шансы зайти на полуостров, попутно получая стратегический бонус, у американцев были.

Тендер, база, корабли

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Мировая история знает немало примеров, когда США нарушали собственные обещания никуда не вторгаться и не влезать в суверенные дела других государств. Создание базы ВМС США и НАТО в Севастополе могло стать логичным завершением курса на расширение альянса в сторону России, начатого много лет назад. К слову, готовиться к постоянной боевой работе у крымского побережья американцы начали давно — ещё свежа в памяти история с тендером ВМС на реконструкцию береговой полосы, школ и больниц под американские стандарты. Этот тендер, кстати, отменили через месяц после крымского референдума — в апреле 2014 года.

Главная трудность на пути к захвату Крыма и превращению полуострова в американскую военную базу была одна — Конвенция Монтрё 1936 года о статусе проливов и присутствии военных кораблей других стран. Согласно ей, "общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тыс. т (с возможностью повышения этого максимума до 45 тыс. т в случае увеличения военно-морских сил черноморских стран) со сроком пребывания не больше 21 суток.

Вписаться в эти ограничения американцы не могли. Корабли шестого флота, которые, как считают эксперты, ВМС США предполагали разместить на базе в Крыму, в соответствии с конвенцией могли находиться в Севастополе лишь временно. По словам военного эксперта РСМД Василия Кашина, даже во время своих вояжей в Чёрное море американские военные регулярно нарушали условия пребывания, поэтому база могла стать выходом за пределы конвенции.

ВМС США конвенцию нарушали. Могли пробыть месяц, объясняя это тем, что у них винт сломался. После создания объекта в Севастополе они вполне могли взять курс на пересмотр конвенции Василий Кашин Военный эксперт РСМД

Почти гиперзвук

Любое военное присутствие НАТО в Севастополе не пошло бы на пользу безопасности Российской Федерации. Вариантов "остановиться" на базе Черноморского флота у США и альянса была масса. По словам Василия Кашина, на этой военной базе даже без присутствия кораблей мог появиться узел связи, аэродром или любой другой разведывательный объект. Его возможностей, с учётом вероятного перевода Черноморского флота в Новороссийск или куда-нибудь ещё, хватало бы на "закрытие" российских кораблей прямо у берега. Но наиболее вероятный сценарий, с помощью которого США могли начать давить на Россию по-новому и гораздо сильнее, чем прежде, — это размещение в Севастополе кораблей с ракетным оружием.

У них появилась бы возможность зарезервировать за собой какие-то причалы в порту и перебрасывать туда корабли на ротационной основе, увеличивая их количество в угрожаемый период. Но даже техническая возможность появления постоянной базы там, где может встать эсминец с "Томагавками" на борту, — это страшный удар по стратегической стабильности РФ. Особенно если учесть, что на нём помимо крылатых ракет ещё и система ПРО есть Василий Кашин Военный эксперт РСМД

Здесь стоит вспомнить, что в 2019 году США уже создали оружие, которое замаскировали под "оборонительные системы". Речь про пусковые контейнеры Мk41, в которые кроме крылатых ракет "Томагавк" можно загрузить и вооружение для атаки. Последнее в США дорабатывают особенно активно — на базе противоракеты Standard Missile 6 (SM-6) создали ударную конфигурацию с дальностью пуска до двух с половиной тысяч километров. Если взять Севастополь за точку отсчёта и прочертить круг, который будет соответствовать дальности пуска SM-6, то станет понятно, что достать из Крыма ВМС США смогли бы почти до всей европейской части России. В зоне риска оказались бы Москва, Поволжье, база дальней авиации в Энгельсе и многие другие точки на карте, имеющие стратегическое значение для безопасности России.

Доктор технических наук, инженер-проектировщик ракетно-космической техники Сергей Тихонов отметил, что ракета SM-6 Block IB может развивать гиперзвуковую скорость и в случае с размещением базы НАТО в Крыму могла бы использоваться для нейтрализации ядерного арсенала России.

Речь в таких случаях всегда идёт о минутах. Если не брать в расчёт политические особенности, договорённости какие-то и сосредоточиться исключительно на дальности пуска, то, конечно, присутствие в Севастополе кораблей с системой "Иджис" и противоракетами SM-6 крайне опасно. А если бы в Крыму появились наземные объекты с пусковыми контейнерами, как в Европе, то о существовании ядерного оружия в России вообще можно было бы забыть Сергей Тихонов Доктор технических наук, инженер-проектировщик ракетно-космической техники

До размещения стратегического вооружения, по словам Тихонова, дело бы, скорее всего, не дошло, но завезти на полуостров и украинские военные базы (которые, кстати, практически начали перестраивать по стандартам НАТО) ядерное тактическое оружие и самолёты-носители американские военные вполне могли. Только все планы спутал референдум, а 18 марта 2014 года вопрос Крыма был окончательно закрыт.

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