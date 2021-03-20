Личная армия или команда ликвидации: зачем генерал Лебедь создавал тайный спецназ

В этой истории отличить выдумку от реальных решений и событий крайне тяжело. В середине 90-х противостояние ключевых фигур в политическом и военном руководстве страны вышло на новый уровень. Александр Лебедь, которого многие люди с высокими должностями как в армии, так и в правительстве откровенно не любили, решил создать небольшую армию, которая не подчинялась бы ни президенту, ни министру обороны.

Проверенное подразделение

В середине 90-х после вторых президентских выборов занявший третье место и получивший должность секретаря Совбеза РФ с "особыми полномочиями" политик Александр Лебедь решил сыграть по-крупному. Прямых распоряжений о смене тех или иных министров Лебедь никогда не давал, но к его совету поменять министра обороны избранный на второй срок президент Борис Ельцин всё-таки прислушался. В итоге генерал армии Павел Грачёв был освобождён от командования, а на его место с небольшой задержкой назначили Игоря Родионова.

По слухам, сразу после назначения Родионова Лебедь приехал к нему с идеей создания "суперспецназа" — подразделения, способного "на любые активные действия как внутри страны, так и за её пределами". В основу нового отряда особого назначения Лебедь планировал положить спецназ ВДВ — своих боевых братьев, обученных, подготовленных, хорошо мотивированных и способных действовать профессионалов, не раз проверенных в бою.

"Папа" ССО

Усилить огневую мощь десантников планировали не совсем традиционным способом — туда планировали привлечь группу спецназа РВСН. Для тех, кто впервые слышит про спецназ ракетных войск, стоит сделать пояснение — именно эти люди защищали (и защищают до сих пор) ракетные шахты, комплексы "Тополь", "Ярс" и "Сармат" от уничтожения противником. При этом особыми полномочиями планировалось наделить спецназ ГРУ, который хотели вывести из-под Главного разведуправления Генштаба, переподчинив новой структуре. Проект нового спецназа назвали в духе времени — "Российский легион" (по аналогии с Французским Иностранным легионом), который сам Лебедь считал одной из самых боеспособных структур в мире.

Фото © ТАСС / Бушухин Валерий

На бумаге численность таких войск должна была быть небольшой — не более трёх бригад общей численностью до 3,5 тыс. человек. На деле численность войск втайне от президента страны хотели увеличить в семь раз — примерно до 22 тыс. человек. По одному подразделению в полной боевой готовности должны были сформировать в каждом военном округе. Из других структур секретарь Совбеза тоже планировал "утащить по чуть-чуть".

Из ФСБ в состав нового спецназа могли передать "Альфу", из МВД — СОБР, и даже специалисты ФСИН, способные подавлять бунты в колониях, должны были встроиться в новую структуру. Общая численность спецназа, который не подчинялся бы ни президенту страны, ни министру обороны, а только секретарю Совбеза, с частями обеспечения, медиками и транспортом легко могла дойти до 150 тыс. человек. Для сравнения — в современных Силах специальных операций Минобороны, подчиняющихся Генштабу, служит чуть менее 10 тыс. человек.

Бойцы Управления "А" ЦСН ФСБ России. Фото © wikipedia

На бумаге "поле боя" нового спецназа было обширным. В его обязанности входила идеологическая и психологическая работа с бандитским подпольем, экстремистами, выявление потенциальных террористов и проработка вопросов их ликвидации при минимальной бюрократии. Для того чтобы получать максимально качественные разведданные, под новый спецназ сформировали и особую группу тактической связи (ОГТС), в которую планировали набирать как гражданских специалистов из ФАПСИ (российского аналога АНБ США), основанного Борисом Ельциным, так и лучших специалистов по радиоэлектронной разведке из армии.

Другим направлением работы "Российского легиона" должна была стать борьба с организованной преступностью. Правда, в это же время с ОПГ успешно боролись спецподразделения МВД, сотрудников которых, по замыслу Лебедя, планировали включить в состав легиона, поэтому почти на пустом месте возник межведомственный конфликт.

Госпереворот и служба на самого себя

Большая часть документов о создании "Российского легиона" была засекречена и отправлена в специальные хранилища. Многие оппоненты Лебедя, осведомлённые (несмотря на секретность) о его делах, задавали генералу прямые и не очень приятные вопросы и подозревали его в подготовке военного переворота. Бывший командир отдельного батальона разведки спецназа ГРУ Игорь Ошковец говорит, что группировка с таким вооружением и опытом "могла выполнять любые задачи". А вот за вопросы подчинения потенциальных "легионеров" могли почти моментально отправить в отставку и лишить всех наград.

Тут сложно дать оценку, против кого или чего эти силы собирали. Война закончилась, потребности в настолько крупной группировке войск не было. Тяжёлое вооружение, авиация, специалисты разного профиля у нас уже были. Зачем было городить на ровном месте ещё один, по сути, род войск — никто не понимал Игорь Ошковец Бывший командир отдельного батальона разведки спецназа ГРУ

Сгоревший Лебедь

16 октября 1996 года все планы Александра Лебедя по созданию новой структуры пошли прахом. Во время пресс-конференции с секретным докладом о действиях секретаря Совбеза выступил генерал армии и министр внутренних дел Анатолий Куликов. Оглашённые Куликовым данные почти моментально отразились на карьере Лебедя — буквально на следующий день президент России Борис Ельцин, рассвирепевший от наглости своего ставленника, снял его с должности секретаря Совбеза. Все документы по этой структуре были изъяты уже к декабрю того же года.

Анатолий Куликов. Фото © ТАСС / Неменов Александр

О подразделении, которое хотел создать генерал Лебедь, вспомнили только через два года. Волна жестоких расправ над лидерами криминального мира по всей России породила в обществе легенду о "Белой стреле" — подразделении, которое действует под эгидой секретной службы правительства и подчиняется только президенту (по другим данным, министру внутренних дел). Командование "Белой стрелой" в некоторых случаях приписывали даже лично генералу Куликову, но доказательств этой версии, как водится, не нашлось.

"Белая стрела", в существование которой даже верили некоторые руководители органов, кошмарила авторитетов и воров в законе вплоть до середины нулевых. В её основу, если верить городским легендам, вошли те, кого Лебедь успел набрать (или планировал) в свою маленькую армию. Впрочем, вся история с "Белой стрелой" забылась так же быстро, как и попытка Александра Лебедя создать мини-армию с прямым подчинением себе. Пролить свет на эту историю мог бы младший брат Александра Лебедя Алексей, профессиональный военный и разведчик. Однако он ненадолго пережил своего брата — после гибели Александра Лебедя во время крушения вертолёта в 2002 году его младший брат прожил лишь семь лет, делал активную политическую карьеру и умер в 2009 году от внутреннего кровотечения.

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