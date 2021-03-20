Личная армия или команда ликвидации: зачем генерал Лебедь создавал тайный спецназ
Фото © ТАСС / Морковкин Анатолий
В этой истории отличить выдумку от реальных решений и событий крайне тяжело. В середине 90-х противостояние ключевых фигур в политическом и военном руководстве страны вышло на новый уровень. Александр Лебедь, которого многие люди с высокими должностями как в армии, так и в правительстве откровенно не любили, решил создать небольшую армию, которая не подчинялась бы ни президенту, ни министру обороны.
Проверенное подразделение
В середине 90-х после вторых президентских выборов занявший третье место и получивший должность секретаря Совбеза РФ с "особыми полномочиями" политик Александр Лебедь решил сыграть по-крупному. Прямых распоряжений о смене тех или иных министров Лебедь никогда не давал, но к его совету поменять министра обороны избранный на второй срок президент Борис Ельцин всё-таки прислушался. В итоге генерал армии Павел Грачёв был освобождён от командования, а на его место с небольшой задержкой назначили Игоря Родионова.
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По слухам, сразу после назначения Родионова Лебедь приехал к нему с идеей создания "суперспецназа" — подразделения, способного "на любые активные действия как внутри страны, так и за её пределами". В основу нового отряда особого назначения Лебедь планировал положить спецназ ВДВ — своих боевых братьев, обученных, подготовленных, хорошо мотивированных и способных действовать профессионалов, не раз проверенных в бою.
"Папа" ССО
Усилить огневую мощь десантников планировали не совсем традиционным способом — туда планировали привлечь группу спецназа РВСН. Для тех, кто впервые слышит про спецназ ракетных войск, стоит сделать пояснение — именно эти люди защищали (и защищают до сих пор) ракетные шахты, комплексы "Тополь", "Ярс" и "Сармат" от уничтожения противником. При этом особыми полномочиями планировалось наделить спецназ ГРУ, который хотели вывести из-под Главного разведуправления Генштаба, переподчинив новой структуре. Проект нового спецназа назвали в духе времени — "Российский легион" (по аналогии с Французским Иностранным легионом), который сам Лебедь считал одной из самых боеспособных структур в мире.
Фото © ТАСС / Бушухин Валерий
На бумаге численность таких войск должна была быть небольшой — не более трёх бригад общей численностью до 3,5 тыс. человек. На деле численность войск втайне от президента страны хотели увеличить в семь раз — примерно до 22 тыс. человек. По одному подразделению в полной боевой готовности должны были сформировать в каждом военном округе. Из других структур секретарь Совбеза тоже планировал "утащить по чуть-чуть".
Из ФСБ в состав нового спецназа могли передать "Альфу", из МВД — СОБР, и даже специалисты ФСИН, способные подавлять бунты в колониях, должны были встроиться в новую структуру. Общая численность спецназа, который не подчинялся бы ни президенту страны, ни министру обороны, а только секретарю Совбеза, с частями обеспечения, медиками и транспортом легко могла дойти до 150 тыс. человек. Для сравнения — в современных Силах специальных операций Минобороны, подчиняющихся Генштабу, служит чуть менее 10 тыс. человек.
Бойцы Управления "А" ЦСН ФСБ России. Фото © wikipedia
На бумаге "поле боя" нового спецназа было обширным. В его обязанности входила идеологическая и психологическая работа с бандитским подпольем, экстремистами, выявление потенциальных террористов и проработка вопросов их ликвидации при минимальной бюрократии. Для того чтобы получать максимально качественные разведданные, под новый спецназ сформировали и особую группу тактической связи (ОГТС), в которую планировали набирать как гражданских специалистов из ФАПСИ (российского аналога АНБ США), основанного Борисом Ельциным, так и лучших специалистов по радиоэлектронной разведке из армии.
Другим направлением работы "Российского легиона" должна была стать борьба с организованной преступностью. Правда, в это же время с ОПГ успешно боролись спецподразделения МВД, сотрудников которых, по замыслу Лебедя, планировали включить в состав легиона, поэтому почти на пустом месте возник межведомственный конфликт.
Госпереворот и служба на самого себя
Большая часть документов о создании "Российского легиона" была засекречена и отправлена в специальные хранилища. Многие оппоненты Лебедя, осведомлённые (несмотря на секретность) о его делах, задавали генералу прямые и не очень приятные вопросы и подозревали его в подготовке военного переворота. Бывший командир отдельного батальона разведки спецназа ГРУ Игорь Ошковец говорит, что группировка с таким вооружением и опытом "могла выполнять любые задачи". А вот за вопросы подчинения потенциальных "легионеров" могли почти моментально отправить в отставку и лишить всех наград.
Тут сложно дать оценку, против кого или чего эти силы собирали. Война закончилась, потребности в настолько крупной группировке войск не было. Тяжёлое вооружение, авиация, специалисты разного профиля у нас уже были. Зачем было городить на ровном месте ещё один, по сути, род войск — никто не понимал
Сгоревший Лебедь
16 октября 1996 года все планы Александра Лебедя по созданию новой структуры пошли прахом. Во время пресс-конференции с секретным докладом о действиях секретаря Совбеза выступил генерал армии и министр внутренних дел Анатолий Куликов. Оглашённые Куликовым данные почти моментально отразились на карьере Лебедя — буквально на следующий день президент России Борис Ельцин, рассвирепевший от наглости своего ставленника, снял его с должности секретаря Совбеза. Все документы по этой структуре были изъяты уже к декабрю того же года.
Анатолий Куликов. Фото © ТАСС / Неменов Александр
О подразделении, которое хотел создать генерал Лебедь, вспомнили только через два года. Волна жестоких расправ над лидерами криминального мира по всей России породила в обществе легенду о "Белой стреле" — подразделении, которое действует под эгидой секретной службы правительства и подчиняется только президенту (по другим данным, министру внутренних дел). Командование "Белой стрелой" в некоторых случаях приписывали даже лично генералу Куликову, но доказательств этой версии, как водится, не нашлось.
"Белая стрела", в существование которой даже верили некоторые руководители органов, кошмарила авторитетов и воров в законе вплоть до середины нулевых. В её основу, если верить городским легендам, вошли те, кого Лебедь успел набрать (или планировал) в свою маленькую армию. Впрочем, вся история с "Белой стрелой" забылась так же быстро, как и попытка Александра Лебедя создать мини-армию с прямым подчинением себе. Пролить свет на эту историю мог бы младший брат Александра Лебедя Алексей, профессиональный военный и разведчик. Однако он ненадолго пережил своего брата — после гибели Александра Лебедя во время крушения вертолёта в 2002 году его младший брат прожил лишь семь лет, делал активную политическую карьеру и умер в 2009 году от внутреннего кровотечения.
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