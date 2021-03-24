Невостребованный гигант: почему советский самолёт-рекордсмен оказался никому не нужен

Слово "самый" в истории этой машины встречается не один раз. Самый тяжёлый, самый грузоподъёмный, самый большой самолёт в мире рождался очень непросто. Построить его смогли только в СССР. А на Украине даже при помощи извне запустить производство не могут до сих пор. Некоторые эксперты считают, что самолёт ещё послужит на благо мировой логистики, другие уверены, что одного летающего борта вполне достаточно, а строить такие машины серийно не захочет уже никто.

Украли идею?

Свой сверхтяжёлый самолёт КБ Антонова создавало в страшной спешке. Сроки горели: к началу применения космического корабля "Буран" требовался уникальный самолёт... и такой уже был у конкурентов. ВМ-Т "Атлант" построили и облетали в КБ Мясищева на семь лет раньше. У самолёта Мясищева, созданного на базе ракетоносца М4, были все шансы стать основным транспортом для "Бурана", но в его надёжности стали сомневаться "наверху".

Специалисты боялись, что сложная схема посадки и небольшая грузоподъёмность — всего 135 тонн при максимальной загрузке — не позволят возить тяжёлые грузы на регулярной основе. Однако эти страхи не помешали "Атланту" аккуратно вписаться в советскую космическую программу и начать возить на Байконур компоненты ракеты "Энергия" и стройматериалы для сборки пусковой платформы. Но для бесперебойной работы боевой космической системы "Атлант" всё равно не подходил — военным требовался гораздо более крупный и надёжный самолёт.

"Антоновцам" досталась непростая задача: новый грузовой самолёт должен был поднимать минимум 250 тонн груза. Но о размещении космического челнока внутри речи не шло — "Буран" был слишком велик для отсека любого транспортного самолёта и не помещался даже в знаменитый Ан-124 "Руслан". Когда техническое задание на новый самолёт легло на стол генеральному конструктору КБ Олегу Антонову, он усмехнулся и пробурчал: "Сделаем".

Советский слон

Фото © ТАСС / Репик Владимир

21 декабря 1988 года самый большой и грузоподъёмный самолёт за всю историю мировой авиации впервые оторвался от взлётно-посадочной полосы. Ставить уникальные рекорды машина начала практически сразу. Испытания на взлёт с максимальной загрузкой показали: вес самолёта с космическим кораблём может достигать 650 тонн — немыслимая цифра даже по современным меркам. Ещё через год этот рекорд побили: максимальный вес, который взял советский транспортник, составил 253 тонны, притом что максимальная масса "Бурана" — главного "пассажира" Ан-225 — была в два с половиной раза меньше.

Ан-225 выглядит ещё более внушительным и огромным, если говорить о его характеристиках.

6 двигателей Д18Т весом 25 тонн и общей мощностью 50 тыс. лошадиных сил

7 стоек шасси, с помощью которого самолёт может "приседать" для облегчения загрузки

Для нормального полёта самолёту нужно не менее 300 тонн топлива

На полную заправку Ан-225 керосином нужно примерно 24 часа

Практический потолок машины — 12 тыс. метров

С момента первого полёта машина пролетела около 2 млн километров

Перегоночная дальность самолёта составляет около 15 тыс. километров, а с грузом в 200 тонн самолёт может пролететь 4000 километров

Принять Ан-225 может не каждый аэропорт. Для взлёта "Мрии" без груза требуется взлётно-посадочная полоса длиной 2400 метров, а для самолёта с максимальным грузом — 3500 метров

Всего машине принадлежит около 250 мировых рекордов, среди которых звание самолёта с самым крупным и дорогим шасси, самого большого шестидвигательного самолёта, межконтинентального "грузовика" и многое другое.













Но по прямому назначению — космической программе "Энергия-Буран" — Ан-225 так и не использовался. Космический челнок, ради которого и строили советскую "Мрию", полетал верхом на сверхтяжёлом транспортнике всего один раз: на специальных креплениях его возили во Францию для показа на авиасалоне в Ле-Бурже. Французский вояж стал последним для самолёта советской постройки — после распада СССР его частично разобрали, а четыре из шести двигателей установили на самолёты Ан-124.

Исполнительный директор отраслевого агентства AviaPort Олег Пантелеев отметил: восстановить производство Ан-225 в наше время практически невозможно.

Главных вопросов два: первый — отсутствие целевой нагрузки, под которую в своё время создавали самолёт. Второй — Ан-225 создавался с использованием агрегатов серийно выпускаемого Ан-124. Сейчас "Русланы" не выпускают. В итоге восстановить-то можно. Нет ничего невозможного. Но многое нецелесообразно Олег Пантелеев Исполнительный директор отраслевого агентства AviaPort Олег Пантелеев

Могут повторить?

Потребность в сверхтяжёлых самолётах вновь стала очевидной к началу нулевых. Но к этому времени полноценно летать теперь уже украинский Ан-225 не мог. Чтобы вернуть самый большой самолёт в дело, потребовалась обратная процедура — разбор нескольких украинских Ан-124. После этого самолёт стал время от времени перевозить тяжёлые и негабаритные грузы в разные страны. Главную проблему, несмотря на обретение Украиной независимости, КБ Антонова решить так и не смогло: "Мрия" по-прежнему летает в одиночестве. Ан-225 был построен в единственном экземпляре, а второй лётный образец остался стоять в цехе окончательной сборки и был готов на 70%.

В 2016 году самолёт попытались реанимировать с помощью китайских инвесторов. Однако дальше обсуждения процесс не двинулся: лицензионную сборку на территории Китая украинская сторона так и не одобрила, инвесторы обиделись и ушли, прихватив с собой чертежи уникальной машины. Авиационный инженер, один из конструкторов Ан-225 Виктор Староконь отмечает: в КНР уникальная машина обязательно найдёт применение.

КНР давно страдает от дефицита транспортных самолётов. Сверхтяжёлые машины им нужны для быстрой переброски войск и доставки крупных грузов как внутри страны, так и за её пределы. Ан-225 подходит для этого идеально — его можно загружать с двух сторон, внутри отсек делится на верхнюю и нижнюю части, можно удобно всё сложить, а грузоподъёмности хватит, чтобы отвезти на другой конец света фюзеляж пассажирского авиалайнера. Китайцы поступили мудро — купили решение, документы и обязательно доделают Ан-225 своими силами Виктор Староконь инженер-авиаконструктор

Производить Ан-225 серийно не планирует и пока не может ни одна страна в мире. И дело не столько в технологиях, сколько в экономической целесообразности. Создание новой машины выльется в весьма ощутимую сумму, которая вряд ли окупится в коммерческих перевозках из-за специфики самолета. Несмотря на огромные возможности, малейшая поломка "Мрии" приводит к серьёзному ремонту и простою на несколько месяцев. В современных условиях, когда самолёты такого типа эксплуатируются почти постоянно и касаются земли только для дозаправки и планового ТО, операторы самолётов-тяжеловесов предпочтут закупить парк самолётов поменьше, которые можно обслуживать, ремонтировать и заменять максимально быстро. Пусть их возможности и поскромнее, зато они обеспечивают бесперебойную доставку грузов. Ан-225 в понятия современной машины почти не вписывается, принять его может далеко не каждый аэропорт. Главный козырь машины — грузоподъёмность — начинают разыгрывать, когда других вариантов уже не остаётся. Поэтому единственный экземпляр самолета-рекордсмена большую часть года простаивает без работы, совершая столько же вылетов за календарный год, сколько обычный транспортник делает за неделю.

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