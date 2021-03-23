Кресло смерти: что произошло с лётчиками Ту-22М в Шайковке

До окончания разбирательства машину и персонал, работавший с ракетоносцем до вылета, будут изучать военные следователи.

Трагедия в Шайковке

23 марта на борту российского ракетоносца Ту-22М 52-го гвардейского тяжёлого бомбардировочного полка дальней авиации произошёл инцидент. Случайно сработали три из четырёх катапульт. Члены экипажа оказались выброшены наверх и через несколько секунд погибли при ударе о бетонное покрытие.

За систему спасения экипажей в Ту-22М отвечает КТ-1М — катапультируемое кресло собственной разработки ОКБ Туполева. На случай аварии порядок катапультирования лётчиков, находящихся в этих креслах, строго определён: первым борт покидает оператор, затем — штурман, потом — помощник и командир корабля.

КТ-1М — катапультируемое кресло. Фото © Wikiwand.com

Система спасения Ту-22М позволяет экипажу катапультироваться как в автоматическом режиме, так и в принудительном — командир может отдать команду на эвакуацию со своего рабочего места. Сразу после этого остекление кабины отстреливается, а пороховые ускорители выталкивают лётчиков наружу в положении лицом к потоку. Случайно задеть кнопку принудительной эвакуации нельзя — она находится под специальным колпачком, который перед нажатием нужно откинуть.

Ту-22М выводит экипаж с рабочих мест с небольшим интервалом, а на полное покидание машины лётчикам требуется не больше пяти-шести секунд.

Вред здоровью или смерть?

Кресло-катапульта спасает жизнь, но восстанавливать здоровье после такой процедуры всё равно придётся. При покидании самолёта на всё тело (от шейного отдела до тазовых костей) воздействует перегрузка до 20g. Бывший оператор вооружения Ту-22, гвардии майор запаса Андрей Рузин пояснил: система надёжна и работает хорошо, но меры предосторожности соблюдать всё равно нужно.

Кресло — это часть механизма спасения. Если, например, отказал механизм притягивания ремней к креслу, то лётчик будет вылетать из машины с уклоном или вперёд, или назад. Большую помощь в спасении экипажа оказывает противоперегрузочный костюм — в такие одеты все лётчики на "дальниках". За долю секунды после нажатия кнопки костюм надувается и не позволяет крови отливать от верхней части тела и головы. Этот костюм и защитный шлем помогают лётчику перенести катапультирование с минимальным ущербом для здоровья Андрей Рузин Бывший оператор вооружения Ту-22М, гвардии майор запаса

Халатность или сбой?

По лётной инструкции, за исполнение которой расписываются наземные и технические службы, кресла в Ту-22М должны закрепляться специальными фалами — направляющими с контршайбами, сорвать которые трудно, даже если применять грубую силу. Для ручного режима покидания в Ту-22М каждое кресло оснастили двумя боковыми ручками с яркими маркерами — "Изготовка" и "Покидание". Если времени на катапультирование мало, для срабатывания системы достаточно крепко зажать и нажать на любую из них.

Покинуть боевой самолёт лётчики могут не только в воздухе. Система спасения в Ту-22М позволяет им эвакуироваться даже во время разбега по взлётно-посадочной полосе, во время посадки и во время набора высоты, если двигатели самолёта внезапно откажут. Она рассчитана на работу и при нулевой высоте — когда машина разгоняется или, наоборот, замедляется на взлётно-посадочной полосе. Минимальная высота безопасного покидания самолёта — примерно 250 метров. Лётчики, разбившиеся 23 марта в Шайковке, по всей вероятности, падали на бетонку аэродрома с высоты примерно 40–50 метров. К самой системе, по словам авиационного инженера Владимира Дробышева, долгие годы не было никаких вопросов.

Система надёжная. Я думаю, комиссия ВКС, которая будет расследовать инцидент, установит, что именно случилось. Моё личное мнение такое: вероятно, при подготовке машины к полёту электрическая цепь была повреждена. Каким образом — это уже установят военные. Ложные срабатывания таких систем — это происшествие, за которое ответственных накажут. Тем более что люди погибли Владимир Дробышев Авиационный инженер

Другая версия, которую обсуждают эксперты, — ложное срабатывание во время процесса обучения лётного состава. В пользу этой догадки говорят особенности Ту-22М: на стоянке с заглушёнными двигателями катапультироваться практически невозможно — включится специальная защита. Это может означать, что либо произошёл сбой системы спасения и лётчиков (которые могли быть даже не пристёгнуты ремнями) просто выбросило наружу, либо имеет место человеческий фактор — ошибка командира, нажавшего на кнопку принудительной эвакуации.

Если подтвердится версия о случайном повреждении аварийной системы, то в гибели людей могут обвинить наземные службы. Если ошибку допустил командир Ту-22М, нажавший на кнопку эвакуации, то ответственность за него может понести командование полка.

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