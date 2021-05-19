Метод генерала Ватутина: как арабы уничтожили секретный израильский супертанк

"Меркава" против "Корнета"

Четвёртая версия танка "Меркава" появилась у Израиля в 2004 году. Конструктивно машина повторяла танки прошлых модификаций, но отличий хватало: улучшенное многослойное бронирование, новое орудие, тепловизоры и другие доработки. Секретность вокруг создания и развёртывания этой машины была беспрецедентной — в теории израильская боевая машина могла противостоять любым танкам на поле боя и более мощного и надёжного оружия у Израиля не было ещё никогда. Официальных планов по боевому применению машины не обнародовали — региональные противники страны не проявляли никакой агрессии, но уже в 2006 году началась Вторая ливанская война и "Меркаву" решили бросить в самую гущу боя.

Сопротивление израильским войскам оказывали смешанные силы — прибывший для поддержки ливанской армии сирийский спецназ и местная "Хезболла", бойцы которой в основном занимались диверсиями и устраивали засады израильтянам. На вооружении сирийского спецназа оказался российский противотанковый комплекс "Корнет", и в первые же часы ЦАХАЛ потеряли несколько танков предыдущего поколения. Израильские отставные военные отмечают, что за современной версией "Меркавы" охотились целенаправленно, но уничтожить этот танк сразу не смогли.

Позже в районе деревни Айта Шааб арабы устроили засаду израильским танкам на узкой горной дороге. Всего за 40 минут ливанцы и сирийцы разобрались с танковой колонной и начали активно изучать трофеи. Официально Израиль вообще не признавал потерю новейших танков Мк.4, о существовании которых никто, кроме разведструктур, не знал до начала Второй ливанской войны. Но расстрел у Айта Шааб действительно был — кадры до сих пор доступны в Интернете. На них хорошо видно, как экипаж "Меркавы" покидает горящий танк после попадания ракеты.

Для того чтобы расстрелять израильскую танковую колонну, ливанцы и сирийцы использовали известнейший приём Великой Отечественной войны. Впервые этот метод обстрела испытал на танках вермахта командующий воронежским фронтом генерал Ватутин — немецкие танки загоняли на узкую дорогу или мост, с которого нельзя было свернуть, и расстреливали из противотанковых пушек практически в упор. Сначала подбивали головную, а затем последнюю машину, и капкан захлопывался.

Главный секрет израильского танка

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Из 16 уничтоженных израильских танков всего пять были Мк.4. Ливанская сторона заявляла об уничтожении 150 машин, чего на самом деле могло и не быть, но потеря пяти сверхсекретных танков для Израиля была ощутимым ударом. Большую часть подбитых машин эвакуировали — секретность технологий была такой, что за оставленную на поле боя "Меркаву" экипаж запросто мог угодить под трибунал. Но два танка так и остались стоять на ливанской земле.

Первую, по слухам, "растащили" на сувениры местные ополченцы, а вторую... вывезли с места подрыва неизвестные люди с тяжёлой техникой. Куда попал этот танк, сказать сложно — бывший командир танкового полка Киевского военного округа Андрей Рубань пояснил, что даже в таком виде "Меркава" представляла интерес для целого ряда стран.

У танка могла сохраниться какая-то часть электроники, бронирование осталось. Если всё это дело разобрать и посмотреть, что там внутри, химические компоненты брони определить, например, то можно собственные танки модернизировать. Ну или по крайней мере понять, что из себя представляет израильская боевая машина. Насколько я понимаю эту историю, танк вывезли с поля боя целиком, то есть двигатель, электроника, часть боекомплекта и другие системы могли уцелеть Андрей Рубань Командир танкового полка Киевского военного округа, полковник запаса

Секрет защиты "Меркавы", вероятно, раскрыли значительно позже — все танки 4-й версии и более совершенные машины на его базе оснащались серийным комплексом защиты "Трофи". Его ближайший аналог — российский КАЗ "Афганит" для танков Т-14 "Армата" появился значительно позже. Оба комплекса объединяет высокая секретность — известен лишь принцип работы, но не технические подробности и тем более характеристики. Танки с системой "Трофи" во время вторжения в Ливан израильтяне охраняли как ядерное оружие — ни одна машина с этим комплексом не воевала в одиночку и даже во время заправки, перезарядки или отдыха экипажа его охраняли вооружённые солдаты.

Израильский Новый год

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Достоверных сведений о массовом боевом применении танков "Меркава" Мк.4 во время нового обострения конфликта между Палестиной и Израилем в мае 2021-го пока нет. Отдельные заявления с палестинской стороны на данный момент не стоит воспринимать всерьёз, но один любопытный инцидент уже произошёл. В Twitter появилось видео, на котором хорошо виден горящий танк "Меркава", установленный на автовоз. На кадрах — боевая машина горит, а автор ролика утверждает, что произошло это после попадания ракеты комплекса 9М133 "Корнет". Видео с поражением танка пока не опубликовано, и очевидной связи между ракетой "Корнета" и попаданием в израильский танк пока нет.

#Israeli Merkava tank destroyed by 9M133 Kornet pic.twitter.com/j0Wucpg8yN — Last Defender (@LastDef) May 15, 2021

Если информация о попадании ракеты "Корнет" в борт израильского супертанка подтвердится, то у ЦАХАЛ появится сразу три большие проблемы. Во-первых, уничтожение танка будет означать, что у палестинцев есть "Корнеты" и они умеют ими пользоваться. Во-вторых, израильские танки рискуют просто не доехать до поля боя — если боевых машин нет на фронте, значит, наземная операция против Палестины окажется под угрозой. В-третьих, подрыв "Корнетом" нанесёт ещё один болезненный удар по репутации "Меркавы", который израильтяне активно модернизируют последние несколько лет. Под угрозой оказалась не только боевая машина, но и комплекс "Трофи", который сейчас большими партиями продают за рубеж.