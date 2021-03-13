Младший "зверобой": как "молотилки Сталина" истребили немецкие "тигры" и "пантеры"

12 марта 1944 года самоходная артиллерийская установка ИСУ-122 была принята на вооружение РККА, а уже в апреле первые самоходки поступили в танковые части Красной армии. Этим машинам было суждено внести решающий вклад в разгром врага. Эффективность новейших "истребителей танков" оказалась значительно выше и позволила танкистам начать истребление немецкой бронетехники.

Расстрел на месте

ИСУ-122. Фото © Wikipedia

18 октября 1944 года Красная армия с боями ворвалась на территорию Восточной Пруссии. Первыми на восточно-германские земли вошли танковые части 1-й гвардейской Московско-минской дивизии. Им навстречу были брошены лучшие и самые свежие резервы вермахта. Танки "тигр" и "пантера" были самым совершенным оружием рейха — их броня и орудия, доведённые до ума по итогам боевых действий на восточном фронте, позволяли немцам яростно огрызаться и атаковать советские танки как в лоб, так и с фланга. Но постепенно эффективность немецких "кошек" начала падать — в конце января 1944 года на вооружение был принят танк Т-34-85, а уже в марте-апреле на передовой появились огромные самоходные пушки ИСУ-122.

Танк "Тигр". Фото © Getty Images / Interim Archives

Эта машина стала облегчённой версией "зверобоя" — самоходки ИСУ-152, способной снести половину здания одним выстрелом. "Зверобой"-младший отличался от старшей версии машины возможностями по аннигиляции немецких танков — вместо 152-миллиметровой пушки в него установили 122-миллиметровое орудие, что позволило расширить боекомплект и увеличить эффективность. Но значительная часть "истребителей танков" до фронта так и не доехала. По словам военного эксперта, историка бронетехники Алексея Тарасова, боевая эффективность наступающих на Германию танковых армий была спорной.

Инженерное и техническое обеспечение было слабым, до места активных боевых действий большая часть "истребителей танков" так и не добралась. На фронт направлялись целые колонны самоходок, но почти всё сражение они отстояли по обочинам в состоянии "сломан и вытащить нечем". Полкам с такой техникой удавалось противостоять тяжёлой технике немцев, но нечасто — им для этого нужно было до немцев доехать Алексей Тарасов Военный эксперт, историк бронетехники

Прикрывавшие самоходки Т-34 не справлялись с огнём противника. Например, в одном из рапортов командиров 2-й танковой армии 1-го Украинского фронта эффективность "тигров" описана чёрным по белому.

Красные берсерки

Частично сместить баланс в свою пользу танковым войскам Красной армии помогли именно тяжёлые орудия и танки с более крупным вооружением, чем у Т-34. Пока "зверобои" ИСУ-152 пропалывали позиции противника 152-миллиметровыми снарядами, самоходки со 122-миллиметровой пушкой выходили в лоб и фланг к противнику, учиняя форменный геноцид. Этому способствовал не только талант командиров батарей, но и бедственное положение вермахта и Германии в целом. После 1943 года качество бронирования немецких танков заметно "просело" — "тигры" и "пантеры", выпускаемые на заводах, по своей надёжности значительно отличались от показанных Гитлеру машин.

Проверку боем ИСУ-122 почти всегда проходили в условиях, когда группа прикрытия либо уничтожалась противником, либо не успевала подойти. Так, экипаж ИСУ-122 под командованием лейтенанта Ефима Дудника из 399-го гвардейского полка в битве за город Проскуров уничтожил 8 танков противника, а ИСУ-122 гвардии младшего лейтенанта Клименкова в одиночку с расстояния почти два километра расстрелял 11 танков противника.

"Сталинская молотилка"

Фото © Wikipedia

Расстрел "тигров" и "пантер" с дальней дистанции стал любимым занятием советских танкистов и в ходе наступления в последний год войны. Встречу с 25-килограммовым бронебойным снарядом не мог выдержать ни один танк. Даже крепкие САУ Ferdinand и Jagdtiger после попадания боеприпаса замирали на месте — энергии снаряда хватало, чтобы сорвать с креплений двигатель или трансмиссию. До сноса башен с корпуса, как после выстрела ИСУ-152, дело не доходило, но снаряды БР-471 позволяли ИСУ-122 выводить из боя даже "королевские тигры" — супертанки вермахта, созданные в противовес советским ударным машинам.

Тактика быстрых прорывов и расстрела немцев из засады полностью оправдала себя. 20 января 1945 года в одном из последних боёв за Польшу ИСУ-122 под командованием лейтенанта Гущина уничтожила 11 танков противника под прикрытием тумана. Почти сразу после этого боя за "саблей" (так ИСУ-122 называли в войсках) закрепилось и другое прозвище — "сталинская молотилка". Эти машины сослужили службу и наступающим на Берлин пехотным частям — вместе с ИСУ-152 "младшие" самоходки занимались активной "расчисткой" той части столицы рейха, в которой враг упорно не желал сдаваться. Механик-водитель танка Т-34, ветеран Великой Отечественной Марк Злата так вспоминал об этой машине.

"Заняли перекрёсток. Два танка и две самоходки, разобрали сектора. Суток через двое примерно на нас немецкие танки пошли. По узким улицам маневрировать особенно некуда было — танки ещё могли двигаться, а вот у самоходок манёвра такого не было. Приняли бой, часа четыре перестреливались, в итоге потеряли один танк. Самоходки не шли на прорыв, выжидали, когда немцы высунутся. Как только они показались, одним махом три танка уничтожили: две "пантеры" и один "тигр", — вспоминал Злата.

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Несмотря на способность поражать врага из засады, мобильные городские бои давались ИСУ-122 не слишком хорошо. Частые ошибки командования при планировании операции выводили самоходки на передний край узких улиц немецких городов, где с ними разбиралась противотанковая артиллерия гитлеровцев. И хотя процент потерь ИСУ-122 за всю войну оказался сравнительно невелик (всего 172 машины из 1736 выпущенных), сразу после войны боевое применение самоходок в городских боях исключили из учебников по тактике боя. Однако даже это не помешало "младшей" версии "зверобоя" остаться на боевой службе ещё 15 лет — танкисты начали отказываться от фронтовых машин лишь в начале 1960-х годов.

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