Инцидент в Марокко

14 июня американское издание The Drive выпустило материал с сенсационным заголовком. "С-400 уничтожены в результате имитации ударов на масштабных учениях в Африке". История тут же приобрела всеамериканский размах — цитировать The Drive начали уважаемые издания и военные эксперты, которые тут же напророчили "разгадку секрета русских С-400". Правда, как только другие специалисты углубились в суть учений Africa Lion 2021, сразу стало ясно, что непосредственным контактом между американской авиацией и российскими С-400 даже не пахнет.

Учения американская армия проводила "из-за обеспокоенности", что российские системы ПВО продаются в недружественные США страны и даже "небольшие государства". Выбор географии для учений по уничтожению ПВО нельзя назвать случайным — Марокко является одним из потенциальных покупателей российских комплексов С-400. После того как место С-400 "Триумф" займут С-500 "Прометей", цена на комплекс противовоздушной и противоракетной обороны может быть снижена, и в теории доступ к уникальной технологии получат даже те страны, руководство которых ещё недавно не могло позволить себе такое оружие.

ото © ТАСС / Денис Беляев / Минобороны РФ

С точки зрения маркетинга момент выбран идеальный — марокканские военные могут впечатлиться умением американцев уничтожать (пусть и в теории) С-400 и лишний раз прохеджируют все риски от покупки С-400. Но на самом деле охота за главным секретом С-400 ведётся уже давно. И интересуют американцев вполне конкретные вещи.

Спасибо Израилю, или Операция "Железный купол"

Бороться с российскими комплексами ПВО США начали много лет назад. Сначала перебежчик Александр Потеев, по некоторым данным, мог "сдать" американцам кое-какие особенности российских средств ПВО. Потом, много лет спустя, отгремел скандал с попыткой израильской авиации "пробить" купол систем С-300, проданных в Грецию. Тогда военные эксперты предположили, что Израиль прощупывает возможности С-300 из-за Египта. На вооружении этой страны находится некоторое количество комплексов ПВО, и египетские военные всерьёз думают над тем, чтобы радикально освежить собственный арсенал — купить в России вместо устаревающих систем современные "Триумфы".

Но на деле израильские учения (как и все последующие) могли проводиться по инициативе США. Стратегическая многоходовочка планировалась по целому ряду причин. Тут и попытка Пентагона узнать всё, что можно, об этих технологиях, и военная операция России в Сирии, и поставка этих систем (вместе с комплексами С-400) в САР в 2016 году, и много чего ещё. По сути, США с помощью союзников на протяжении многих лет пытались сделать то, что ХАМАС сделало с израильским "Железным куполом": выявить слабые места системы и в определённый момент просто вывести её из строя, прошумев об успехе на весь мир. Но система, прикрывающая Израиль, и российский противоядерный зонтик — это как праща Давида и молот Тора. Сравнивать их — только тратить время зря.

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Многолетняя головная боль США по поводу российских систем ПВО появилась не на пустом месте. Считать, что С-300 и С-400 — это оружие абсолютной эффективности, не совсем корректно. Это позиционные системы ПВО и ПРО, которые прикрывают определённые районы. Проблема в том, что "следят" они за воздушным пространством в определённом секторе и в пределах "безопасного периметра" контролируют всю воздушную обстановку — даже небольшой беспилотник хорошо "простреливается" ракетами.

В дивизионе С-300 находится несколько РЛС, которые работают в разных режимах и "мониторят" воздушную обстановку волнами разной длины. Общая картина от нескольких РЛС обрабатывается компьютером, который по типу излучения, длине волны, скорости цели и её "отражению", а также ряду других параметров вычисляет, что именно залетело в зону поражения — обычный самолёт или малозаметный истребитель типа "стелс".

Цель есть

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Радиолокаторы С-300 — ключевой компонент, который многие годы интересует военную разведку США. Ради того чтобы раскрыть секрет их работы, часть бортового оборудования таких комплексов даже тайно вывезли с Украины — радары и пусковые комплексы С-300ПТ, разработанные ещё во времена СССР, списали прямо с боевого дежурства.

Но "секретный соус", за которым по-настоящему охотятся американские военные, это ракеты 48Н6Е2, впервые представленные в рамках МАКС-1997. Тогда американским гостям рассказали, что возможности этой ракеты "можно без особых проблем увеличить вдвое" — поднять дальность пуска до 250–300 километров.

К тому моменту, как создали С-400, подоспел и другой подарок. Под новый комплекс создали ракету 40Н6, внешняя граница поражения которой, по некоторым данным, составляет до 400 километров. Вместе с современными РЛС, которые стали "светить" дальше, выше и точнее, используя специальную импульсную систему, такая ракета практически не оставила шансов на проникновение малозаметного самолёта в район боевого дежурства. Это, как отмечает источник Лайфа в Минобороны РФ, касается "самолётов любого типа — от истребителей F-16 разных версий до малозаметных машин F-35, которые на обзорных экранах видны очень хорошо".

Развитием самой современной ракеты С-400 должна стать ракета 40Н6М с дальностью пуска до 500 километров. Она, по некоторым данным, станет базовой для перспективных комплексов ПВО С-500.

Целый рой

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"Задавить" радары и ракеты С-400 американцы планировали так же, как это сделали с "Железным куполом" палестинцы. Поначалу план "закидать" пусковые платформы десятком крылатых ракет казался не таким уж и плохим. Но, когда военные аудиторы посчитали расходы на каждый такой заход, в Вашингтоне случился скандал: уничтожение одной С-400 из дивизиона обошлось бы в 50–60 млн долларов, а с учётом хотя бы одного сбитого истребителя из атакующего звена стоимость подскочила бы до 100 млн долларов. От идеи моментально отказались и для вскрытия российского "Триумфа" начали искать другой подход.

Что касается учений в Марокко, то там американцы снова пошли по давно протоптанной дорожке — попытались отработать заход на цель под разными углами и курсами. Но без реального противодействия хотя бы со стороны вывезенных с Украины систем такие испытания нельзя считать успешными даже по американским меркам. В итоге вместо акции устрашения для той же Турции, с которой у США контры по вопросу С-400, получилось какое-то форменное издевательство над здравым смыслом, которое тут же разнесли в пух и прах опытные военные эксперты. Теоретически в решении этого вопроса американцам мог бы помочь Алжир: на вооружении ПВО этой страны находится минимум восемь дивизионов С-300ПМУ2. Но алжирские военные в учениях Africa Lion 2021 участвовать отказались.