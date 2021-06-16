Проработка маршрута

16 июня Владимир Путин и Джозеф Байден встретятся в швейцарской резиденции "Ла Гранж", чтобы обсудить накопившиеся между двумя странами вопросы. Оба президента должны приехать на переговоры на своих автомобилях: Владимир Путин — на новом лимузине Aurus Senat, а Джозеф Байден — на президентском броневике "Зверь", доставшемся ему в наследство от предыдущих хозяев Белого дома.

Планировать перевозку автомобилей российские специалисты начали заранее. Источники Лайфа в Федеральной службе охраны (ФСО) рассказали, что проработка любого визита начинается практически сразу после того, как он согласовывается обеими сторонами.

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

— Изучается маршрут, особенности местности, прогнозируется средняя скорость движения и многое другое, вплоть до погоды и скорости ветра. Этим занимаются специальные люди, которые в дальнейшем отвечают за безопасность движения от точки "А" к точке "Б".

Кстати, некоторые визиты главы государства не анонсируются из соображений безопасности. Так, например, было с визитом Владимира Путина и Сергея Шойгу в Сирию в 2020 году. Тогда безопасность российского лидера и министра обороны страны полностью обеспечивала принимающая сторона — в целях безопасности даже знаменитый лимузин Aurus на территорию страны привозить не стали, и вся делегация передвигалась на бронированных Toyota Land Cruiser 200.

Проработка маршрута нужна и для того, чтобы автомобиль нигде не задерживался. В особенности, как "Зверь" Барака Обамы, застрявший в воротах американского посольства в Дублине.

Событие

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Правила приёма везде разные, но неизменно одно — главные вопросы с безопасностью гостей всегда решает принимающая страна. Это касается не только охраны маршрута и физической охраны высоких гостей, но и вопроса сохранности их транспорта. Президентские автомобили Aurus прибывают в страну визита заранее — так было и в Китае в 2019 году, когда на автомобилях российского президента внезапно появились местные номера с иероглифами, и сейчас, во время подготовки Aurus ко встрече двух лидеров на швейцарской вилле "Ла Гранж".

Aurus попадают на территорию принимающей стороны как дипломатическая почта — не в таком же виде и не в объёмном мешке с печатями и пломбами, но в том же статусе. Досматривать их нельзя, а встречают их сотрудники генерального консульства. Так было и в этот раз — три Ил-76 вылетели из Москвы за пару дней до начала всех мероприятий. До границ России эти самолёты всегда сопровождают один-два истребителя, а после того как борты входят в воздушное пространство другой страны, им выдаётся "особый эшелон", которым машины следуют к месту посадки. Всего в кортеже президента — около пяти-семи разных Aurus (от флагманского лимузина до седанов Senat для членов делегации). Общая численность кортежа президента России может достигать 15 автомобилей, не считая машины с охраной от принимающей стороны.

Кстати, охрану Aurus президента России на территории аэропорта и во время стоянки недалеко от виллы "Ла Гранж" обеспечивает только российская сторона — швейцарская полиция и военные, которых могут привлечь для обеспечения безопасности, имеют право охранять лишь "внешний периметр".

Главный секрет Aurus

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Охраняет Aurus особое подразделение Федеральной службы охраны. У него нет официального названия, и попасть туда по собственному желанию практически невозможно, именно эти люди отвечают за то, чтобы подробности конструкции президентского лимузина не были раскрыты. Этих людей за глаза часто называют "охраной в охране" — пока сотрудники ФСО обеспечивают безопасность президента, другие с помощью специального оборудования занимаются защитой автомобилей.

Вместе с Aurus президента к месту визита приезжает и весь кортеж — автомобили с "глушилками" и специальной электроникой для подавления любых прослушивающих устройств. С прибытием машин связан любопытный факт: если транспортные Ил-76 прилетают в страну назначения ночью, то машины стоят до утра в специальных чехлах. С чем это связано, не говорят даже отставные сотрудники ФСО, знакомые с процедурой перевозки президентских машин.

Пока президент на переговорах, все системы автомобиля Aurus находятся "в боевом режиме": система засекреченной связи работает в пассивном режиме и включается только во время проверок, а комплекс радиоэлектронного подавления, который блокирует все подозрительные сигналы, не выключается даже на стоянке. Бывшие сотрудники ФСО говорят, что автомобили президента — только внешне кузов и четыре колеса. Внутри — всё, что нужно для оперативной связи с любым человеком в стране, — от министра обороны до мэра любого из городов.

Достоверных данных о том, сколько именно автомобилей привозят к месту переговоров, нет. Но бывшие сотрудники ФСО говорят, что охрана президента и "секретный спецназ", который охраняет кортеж в зарубежных поездках, не привыкли полагаться на случай.