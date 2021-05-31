В России разработали Aurus на водороде

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ разработал прототип Aurus на водороде. Машину представили министру промышленности и торговли Денису Мантурову на церемонии запуска модели Aurus Senat в серийное производство на заводе Ford Sollers в Елабуге в Татарстане.

"Могу сказать, что Aurus на сегодняшний день – и это не фигура речи – является единственным (в своём классе) в мире, кто имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе", – отметил глава Минпромторга.