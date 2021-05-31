В России разработали Aurus на водороде
Таким образом, завод стал единственным в мире, который имеет разработанный лабораторный образец на таком носителе.
Фото © ТАСС / Соловых Денис
Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ разработал прототип Aurus на водороде. Машину представили министру промышленности и торговли Денису Мантурову на церемонии запуска модели Aurus Senat в серийное производство на заводе Ford Sollers в Елабуге в Татарстане.
"Могу сказать, что Aurus на сегодняшний день – и это не фигура речи – является единственным (в своём классе) в мире, кто имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе", – отметил глава Минпромторга.
Напомним, что серийное производство российских премиальных автомобилей Aurus Senat началось Елабуге. В церемонии по видеосвязи принял участие президент РФ. Владимир Путин похвалил Aurus и как пассажир, и как водитель. Глава государства высоко оценил качество отечественных автомобилей премиальной линейки и рассказал, что ездит на таких машинах не только в качестве пассажира, но и за рулём.
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