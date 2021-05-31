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В России разработали Aurus на водороде

Таким образом, завод стал единственным в мире, который имеет разработанный лабораторный образец на таком носителе.

31 мая, 13:17
<p>Фото © ТАСС / Соловых Денис</p>

Фото © ТАСС / Соловых Денис

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ разработал прототип Aurus на водороде. Машину представили министру промышленности и торговли Денису Мантурову на церемонии запуска модели Aurus Senat в серийное производство на заводе Ford Sollers в Елабуге в Татарстане.

"Могу сказать, что Aurus на сегодняшний день – и это не фигура речи – является единственным (в своём классе) в мире, кто имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе", – отметил глава Минпромторга.

Путин примет участие в запуске завода Aurus в Татарстане

Путин примет участие в запуске завода Aurus в Татарстане

Напомним, что серийное производство российских премиальных автомобилей Aurus Senat началось Елабуге. В церемонии по видеосвязи принял участие президент РФ. Владимир Путин похвалил Aurus и как пассажир, и как водитель. Глава государства высоко оценил качество отечественных автомобилей премиальной линейки и рассказал, что ездит на таких машинах не только в качестве пассажира, но и за рулём.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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