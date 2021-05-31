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Путин примет участие в запуске завода Aurus в Татарстане

Президент уже несколько лет ездит на этом автомобиле. Кроме того, на Aurus также пересело почти всё российское правительство.

31 мая, 09:22

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в запуске завода автомобилей Aurus в Татарстане. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как у Путина. Как выглядит "президентский" Aurus изнутри

Как у Путина. Как выглядит "президентский" Aurus изнутри

В Кремле напомнили, что президент уже несколько лет ездит на этом автомобиле. Кроме того, на Aurus также пересело почти все российское правительство.

"Капот всмятку, но манекены целы". Опубликовано первое видео краш-теста премиум-седана Aurus

"Капот всмятку, но манекены целы". Опубликовано первое видео краш-теста премиум-седана Aurus

"Почти все машины всё больше и больше эксплуатируются, коммерческое использование начинается постепенно. И как раз сегодня открывается в Татарстане завод. Президент в режиме видеоконференции будет принимать участие", — добавил представитель Кремля.

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Aurus Arsenal — российский минивэн представительского класса, выпускаемый ФГУП "НАМИ" в Москве. Автомобиль создан в рамках проекта "Кортеж" по созданию автомобилей представительского класса для поездок высших должностных лиц страны. Лайф даже показывал, как выглядит "президентский" Aurus изнутри.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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