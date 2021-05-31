Путин примет участие в запуске завода Aurus в Татарстане
Президент уже несколько лет ездит на этом автомобиле. Кроме того, на Aurus также пересело почти всё российское правительство.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в запуске завода автомобилей Aurus в Татарстане. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле напомнили, что президент уже несколько лет ездит на этом автомобиле. Кроме того, на Aurus также пересело почти все российское правительство.
"Почти все машины всё больше и больше эксплуатируются, коммерческое использование начинается постепенно. И как раз сегодня открывается в Татарстане завод. Президент в режиме видеоконференции будет принимать участие", — добавил представитель Кремля.
Aurus Arsenal — российский минивэн представительского класса, выпускаемый ФГУП "НАМИ" в Москве. Автомобиль создан в рамках проекта "Кортеж" по созданию автомобилей представительского класса для поездок высших должностных лиц страны. Лайф даже показывал, как выглядит "президентский" Aurus изнутри.
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