Путин примет участие в запуске завода Aurus в Татарстане

Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в запуске завода автомобилей Aurus в Татарстане. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле напомнили, что президент уже несколько лет ездит на этом автомобиле. Кроме того, на Aurus также пересело почти все российское правительство.

"Почти все машины всё больше и больше эксплуатируются, коммерческое использование начинается постепенно. И как раз сегодня открывается в Татарстане завод. Президент в режиме видеоконференции будет принимать участие", — добавил представитель Кремля.