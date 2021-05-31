Против омского депутата возбудили дело по обвинению в съёмках детского порно
Изначально народный избранник проходил по делу как свидетель, но экспертиза всё изменила.
Фото © VK / "Алексей Анищенко"
Депутату Покровского сельского поселения Омской области Алексею Анищенко предъявили обвинение в изготовлении детской порнографии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СКР.
"Сначала Анищенко проходил по делу как свидетель, но после проведения экспертизы, которая подтвердила, что снятое видео является порнографией, в отношении него и его жены были возбуждены дела по статьям УК РФ "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" и "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов", — говорится в пресс-службе ведомства.
Омский депутат признался в интимной близости со школьницей вслед за рассказавшей о съёмках порно женой
Анищенко арестовали на два месяца.
Ранее уголовное дело по статье УК РФ "Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" было возбуждено в отношении супруги депутата, 23-летней жительницы Омской области. Её заключили под домашний арест.
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