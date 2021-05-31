Против омского депутата возбудили дело по обвинению в съёмках детского порно

"Сначала Анищенко проходил по делу как свидетель, но после проведения экспертизы, которая подтвердила, что снятое видео является порнографией, в отношении него и его жены были возбуждены дела по статьям УК РФ "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" и "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов", — говорится в пресс-службе ведомства.