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Против омского депутата возбудили дело по обвинению в съёмках детского порно

Изначально народный избранник проходил по делу как свидетель, но экспертиза всё изменила.

31 мая, 09:14
<p>Фото © VK / "<a href="https://vk.com/id197778983?z=photo197778983_297675698/album197778983_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Анищенко</a>"</p>

Фото © VK / "Алексей Анищенко"

Депутату Покровского сельского поселения Омской области Алексею Анищенко предъявили обвинение в изготовлении детской порнографии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СКР.

"Сначала Анищенко проходил по делу как свидетель, но после проведения экспертизы, которая подтвердила, что снятое видео является порнографией, в отношении него и его жены были возбуждены дела по статьям УК РФ "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" и "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов", — говорится в пресс-службе ведомства.

Омский депутат признался в интимной близости со школьницей вслед за рассказавшей о съёмках порно женой

Омский депутат признался в интимной близости со школьницей вслед за рассказавшей о съёмках порно женой

Анищенко арестовали на два месяца.

Ранее уголовное дело по статье УК РФ "Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" было возбуждено в отношении супруги депутата, 23-летней жительницы Омской области. Её заключили под домашний арест.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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