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Супругу омского депутата заподозрили в съёмках порно со школьницами

По данным следствия, она неоднократно совершала с ними действия сексуального характера и распространяла видео в Сети.

24 мая, 13:14

Фото © Pixabay

В селе Покровка Омской области супругу местного депутата от партии КПРФ Алексея Анищенко заподозрили в съёмках и распространении порно со школьницами. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, подозреваемая предлагала одной из девочек денежное вознаграждение в размере трёх тысяч рублей.

По его словам, в декабре прошлого года после совместного распития спиртных напитков женщина предложила 15-летней девочке сняться в порнографическом фильме, а также сделать несколько фотографий в нижнем белье и обнажённой. Подозреваемая заверила подростка, что данное видео и фотографии у неё останутся на телефоне и в итоге в их следующую встречу вступила с девочкой в половую связь. За это 23-летняя Ольга заплатила девочке три тысячи рублей. Спустя месяц девятиклассница узнала, что видео с её участием выложили в местный телеграм-канал.

Сама жена депутата призналась в содеянном, но заявила, что ролик в Сеть не выкладывала. По её версии, телефон взломал неизвестный и выложил содержимое в "Телеграме". В региональном СУ СКР подтвердили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Она под домашним арестом.

"По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемая неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимая их на видео, которое потом распространяла в соцсети. В отношении обвиняемой — матери двух малолетних детей — избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — сообщает СУ СКР по Омской области.

Предполагаемым педофилом из Краснодара оказался детский фотограф

Предполагаемым педофилом из Краснодара оказался детский фотограф

Ранее Лайф сообщал о случае, который произошёл в Краснодаре. Там мужчина пытался напасть на десятилетнюю школьницу в подъезде, однако, заподозрив неладное, девочка открыла дверь и пропустила злоумышленника вперёд. Мужчина растерялся, но позже всё же попытался проследовать за ребёнком, который успел дойти до квартиры.

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Педофил-рецидивист надругался над двумя 15-летними девочками на территории детсада в Краснодаре

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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