Ректор Псковского университета посетила студентов, которых на месяц заперли в общежитии из-за "индийского" штамма ковида

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина после публикации Лайфа навестила студентов, которых на месяц заперли в общежитии на улице Ротной из-за "индийского" штамма ковида. Видео с её визитом опубликовано на странице вуза в "Инстаграме".

Видео © Instagram / pskovuniversity

Ректор отметила, что для связи с инфицированными студентами был создан чат, в котором обсуждали питание и проводимую санобработку помещений.

"У нас с момента появления обсерватора был создан для оперативной связи с ребятами чат. Никаких претензий к питанию, как и к проводимой санитарной обработке, у ребят не было и нет", — рассказала Наталья Ильина.

Помимо основных приёмов пищи изолированным учащимся дают фрукты, печенье, сок. Однако они попросили добавить в меню горячие супы — их больше всего не хватает. Кроме того, ректор поинтересовалась, как ведётся обработка помещений. По словам студентов, проводится она один-два раза в день.

Также они выразили беспокойство за свою учёбу, чем приятно удивили Наталью Ильину. Она пояснила, что издан приказ о продлении сессии в дистанционном режиме. Ежедневно директора институтов докладывают о ситуации проректору по учебной работе, знают посписочно каждого студента.

Обсерватор в общежитии на улице Ротной в Пскове был развёрнут после того, как у группы прибывших из Индии студентов нашли коронавирус. По рекомендации Роспотребнадзора сотрудники общежития были отправлены на самоизоляцию как контактные.