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Ректор Псковского университета посетила студентов, которых на месяц заперли в общежитии из-за "индийского" штамма ковида

Глава учебного заведения пообщалась почти с каждым из изолированных учащихся и была приятно удивлена, что студенты переживают за свою учёбу.

24 мая, 12:41
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/pskovuniversity/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pskovuniversity</a></p>

Фото © Instagram / pskovuniversity

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина после публикации Лайфа навестила студентов, которых на месяц заперли в общежитии на улице Ротной из-за "индийского" штамма ковида. Видео с её визитом опубликовано на странице вуза в "Инстаграме".

Видео © Instagram / pskovuniversity

Ректор отметила, что для связи с инфицированными студентами был создан чат, в котором обсуждали питание и проводимую санобработку помещений.

"У нас с момента появления обсерватора был создан для оперативной связи с ребятами чат. Никаких претензий к питанию, как и к проводимой санитарной обработке, у ребят не было и нет", рассказала Наталья Ильина.

Помимо основных приёмов пищи изолированным учащимся дают фрукты, печенье, сок. Однако они попросили добавить в меню горячие супы — их больше всего не хватает. Кроме того, ректор поинтересовалась, как ведётся обработка помещений. По словам студентов, проводится она один-два раза в день.

Также они выразили беспокойство за свою учёбу, чем приятно удивили Наталью Ильину. Она пояснила, что издан приказ о продлении сессии в дистанционном режиме. Ежедневно директора институтов докладывают о ситуации проректору по учебной работе, знают посписочно каждого студента.

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Обсерватор в общежитии на улице Ротной в Пскове был развёрнут после того, как у группы прибывших из Индии студентов нашли коронавирус. По рекомендации Роспотребнадзора сотрудники общежития были отправлены на самоизоляцию как контактные.

Напомним, что за минувшие сутки в России выявлено 8406 новых случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем количество выздоровевших (6450 человек). Общее число инфицированных увеличилось до 5 009 911.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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