Ректор Псковского университета посетила студентов, которых на месяц заперли в общежитии из-за "индийского" штамма ковида
Глава учебного заведения пообщалась почти с каждым из изолированных учащихся и была приятно удивлена, что студенты переживают за свою учёбу.
Фото © Instagram / pskovuniversity
Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина после публикации Лайфа навестила студентов, которых на месяц заперли в общежитии на улице Ротной из-за "индийского" штамма ковида. Видео с её визитом опубликовано на странице вуза в "Инстаграме".
Видео © Instagram / pskovuniversity
Ректор отметила, что для связи с инфицированными студентами был создан чат, в котором обсуждали питание и проводимую санобработку помещений.
"У нас с момента появления обсерватора был создан для оперативной связи с ребятами чат. Никаких претензий к питанию, как и к проводимой санитарной обработке, у ребят не было и нет", — рассказала Наталья Ильина.
Помимо основных приёмов пищи изолированным учащимся дают фрукты, печенье, сок. Однако они попросили добавить в меню горячие супы — их больше всего не хватает. Кроме того, ректор поинтересовалась, как ведётся обработка помещений. По словам студентов, проводится она один-два раза в день.
Также они выразили беспокойство за свою учёбу, чем приятно удивили Наталью Ильину. Она пояснила, что издан приказ о продлении сессии в дистанционном режиме. Ежедневно директора институтов докладывают о ситуации проректору по учебной работе, знают посписочно каждого студента.
Обсерватор в общежитии на улице Ротной в Пскове был развёрнут после того, как у группы прибывших из Индии студентов нашли коронавирус. По рекомендации Роспотребнадзора сотрудники общежития были отправлены на самоизоляцию как контактные.
Напомним, что за минувшие сутки в России выявлено 8406 новых случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем количество выздоровевших (6450 человек). Общее число инфицированных увеличилось до 5 009 911.
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