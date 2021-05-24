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Людям старше 65 лет рекомендовали прививаться "Эпиваккороной" трижды

Остальным же категориям граждан будет достаточно стандартной двухкомпонентной дозы, считают специалисты.

24 мая, 12:31
<p>Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Лицам старше 65 лет рекомендовано прививаться трёхкратной дозой вакцины от коронавируса "Эпиваккорона". Такие данные приводятся в научном исследовании ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

"Иммунологическая эффективность вакцинации выше у лиц женского пола и характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста, что позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение третьей дозы вакцины", — говорится в публикации.

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Отмечается, что в исследовании, которое проводилось с декабря прошлого года по май нынешнего, принимало участие 1736 человек. Причём для отдельных респондентов интервалы прививок были разными — от 14 до 21 дня.

"95,8% вакцинируемых при установленном контакте с источником коронавирусной инфекции не заболели, что наглядно демонстрирует протективную активность вакцины "Эпиваккорона", — добавили авторы исследования.

Ранее Лайф сообщал, что разработчики "Эпиваккороны" уже изучали эффективность применения трёхкратной дозы. Однако тогда исследование проводилось на приматах, а результаты оказались положительными.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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