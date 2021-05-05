В "Векторе" рассказали об испытаниях трёхкратной вакцинации "Эпиваккороной"
Пока в исследовании участвуют только животные, однако на них данный метод показал достойный результат, отметили учёные.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Научный центр вирусологии "Вектор" проводит испытания по введению тройной дозы вакцины от коронавируса "Эпиваккорона". Об этом рассказал заведующий отделением зоонозных инфекций и гриппа учреждения Александр Рыжиков. По его словам, эффективность такого метода уже подтвердилась на приматах.
"Клинические испытания первой и второй фазы для введения трёхкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся", — рассказал он в беседе с Роспотребнадзором, запись которой опубликована в "Инстаграме" ведомства.
По словам специалиста, данный метод применялся не только на приматах, но и на морских свинках, а также хомяках, а первые животные были привиты ещё в мае прошлого года. Результатом стало увеличение продолжительности иммунитета к вирусу, добавил Рыжиков.
Ранее Лайф рассказывал, что препарат "Эпиваккорона" исследуют на предмет эффективности против "индийской" мутации коронавируса.
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