Явный признак перенесённого ковида предложили искать в цвете и форме ногтей

Линии или бороздки на ногтях могут быть признаком того, что человек переболел CoViD-19. Однако этот симптом проявляется не у всех людей, переболевших коронавирусом. Это также может быть признаком кори, скарлатины и диабета.

Британский профессор Тим Спектор показал на своей странице в "Твиттере", как это может выглядеть: на ногтях видны полосы. Одни относятся ко времени роста, когда человек болел, другие — ко времени исцеления. Этот симптом приходит с запозданием, потому что ногти медленно растут. К тому же он безвреден.

Ранее Лайф рассказывал, как отличить аллергию от ОРВИ и коронавируса. При CoViD-19 температура часто поднимается до 38–39 градусов. Не просто закладывает нос, а пропадает обоняние. У некоторых заболевших пропадают и вкусовые ощущения.

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