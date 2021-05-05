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Явный признак перенесённого ковида предложили искать в цвете и форме ногтей

Британский профессор утверждает, что коронавирусная инфекция оставляет на них характерные следы.

5 мая 2021, 01:17
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/timspector" target="_blank" rel="noopener noreferrer">timspector</a></p>

Фото © Twitter / timspector

Линии или бороздки на ногтях могут быть признаком того, что человек переболел CoViD-19. Однако этот симптом проявляется не у всех людей, переболевших коронавирусом. Это также может быть признаком кори, скарлатины и диабета.

Британский профессор Тим Спектор показал на своей странице в "Твиттере", как это может выглядеть: на ногтях видны полосы. Одни относятся ко времени роста, когда человек болел, другие — ко времени исцеления. Этот симптом приходит с запозданием, потому что ногти медленно растут. К тому же он безвреден.

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Ранее Лайф рассказывал, как отличить аллергию от ОРВИ и коронавируса. При CoViD-19 температура часто поднимается до 38–39 градусов. Не просто закладывает нос, а пропадает обоняние. У некоторых заболевших пропадают и вкусовые ощущения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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