Врачи предупредили о "ложном коронавирусе" у детей

Российские врачи рассказали об обнаружении "ложного коронавируса" у детей. С приходом весны родители стали принимать за ковид симптомы ранней аллергии у своих чад, рассказали медики "Известиям".

Речь идёт о грибковой аллергии и о раннем поллинозе. Родители часто выбирают ошибочную схему лечения детей, принимая первые симптомы простуды за проявление коронавирусной инфекции. Неправильное лечение грозит возникновением астмы, поэтому за помощью лучше обращаться к профессионалам.

"Коронавирусная инфекция у детей часто протекает в более лёгкой форме, чем у взрослых. Симптомы могут быть неяркими, "смазанными". В первую очередь необходимо оценить эпидемиологическую ситуацию: были ли случаи заражения в детском саду или школе, болел ли кто-то из тех, с кем контактирует ребёнок, в последние две недели", — объяснили эксперты.

Медики советуют внимательно следить за симптомами болезни. Характерными признаками аллергического ринита являются покраснение, заложенность и зуд. А отличить инфекционное заболевание можно благодаря симптомам интоксикации: вялости, плаксивости, снижению аппетита, головной боли, иногда рвоте и тошноте, повышению температуры. Отличительная особенность ковида — потеря вкуса и обоняния. Однако при любом развитии ситуации стоит обратиться к специалистам, чтобы избежать неправильного лечения и ухудшения состояния ребёнка, подытожили врачи.

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