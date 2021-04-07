Россиянам рассказали о деталях возможных изменений в паспортах

Согласно законопроекту, в текст памятки на 20-й странице могут внести напоминание о том, что паспорт является основным документом гражданина РФ и владеть им гражданин обязан с 14 лет. Норма также предполагает внесение по желанию в паспорт отметок о группе крови и резус-факторе владельца, а также о причинах, по которым основной документ может быть недействительным. Также законопроект предлагает считать паспорт действительным до его замены, но не позднее 30 дней после достижения гражданином возраста 20 и 45 лет.