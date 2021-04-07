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Россиянам рассказали о деталях возможных изменений в паспортах

В частности, в документ предлагается внести отметки о группе крови и резус-факторе владельца.

7 апреля 2021, 01:19
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

МВД России подготовило проект закона, который предусматривает внесение изменений на 20-й странице паспорта. Однако в случае одобрения новой нормы гражданам не потребуется менять документ.

"В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется", — сообщили РИА "Новости" в МВД.

Согласно законопроекту, в текст памятки на 20-й странице могут внести напоминание о том, что паспорт является основным документом гражданина РФ и владеть им гражданин обязан с 14 лет. Норма также предполагает внесение по желанию в паспорт отметок о группе крови и резус-факторе владельца, а также о причинах, по которым основной документ может быть недействительным. Также законопроект предлагает считать паспорт действительным до его замены, но не позднее 30 дней после достижения гражданином возраста 20 и 45 лет.

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Ранее сообщалось, что МВД готовит закон, который позволит легализовать своё пребывание в стране иностранцам и лицам без гражданства, допускавшим миграционные нарушения.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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