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МВД решило дать мигрантам-нарушителям шанс узаконить пребывание в России

Сейчас такая возможность есть не у всех, она прописана в законе о гражданстве.

4 апреля 2021, 00:26
<p>Фото © ТАСС / Александр Река</p>

Фото © ТАСС / Александр Река

Российское Министерство внутренних дел готовит закон, который позволит легализовать своё пребывание в стране иностранцам и лицам без гражданства, допускавшим миграционные нарушения. Сейчас такая широкая "миграционная амнистия" не предусмотрена.

"Законопроектом будет определён порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах", — приводит ТАСС комментарий ведомства к законопроекту.

Сейчас пока нечто подобное есть в законе о гражданстве. Президент РФ определяет категории лиц, которые могут попросить российский паспорт. Среди них те, кто долго находится в стране с неурегулированным правовым статусом. Их не могут привлечь за миграционные нарушения, если те были выявлены при подаче заявления о гражданстве.

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Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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