МВД решило дать мигрантам-нарушителям шанс узаконить пребывание в России

Российское Министерство внутренних дел готовит закон, который позволит легализовать своё пребывание в стране иностранцам и лицам без гражданства, допускавшим миграционные нарушения. Сейчас такая широкая "миграционная амнистия" не предусмотрена.

Сейчас пока нечто подобное есть в законе о гражданстве. Президент РФ определяет категории лиц, которые могут попросить российский паспорт. Среди них те, кто долго находится в стране с неурегулированным правовым статусом. Их не могут привлечь за миграционные нарушения, если те были выявлены при подаче заявления о гражданстве.