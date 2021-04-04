МВД решило дать мигрантам-нарушителям шанс узаконить пребывание в России
Сейчас такая возможность есть не у всех, она прописана в законе о гражданстве.
Фото © ТАСС / Александр Река
Российское Министерство внутренних дел готовит закон, который позволит легализовать своё пребывание в стране иностранцам и лицам без гражданства, допускавшим миграционные нарушения. Сейчас такая широкая "миграционная амнистия" не предусмотрена.
"Законопроектом будет определён порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах", — приводит ТАСС комментарий ведомства к законопроекту.
Сейчас пока нечто подобное есть в законе о гражданстве. Президент РФ определяет категории лиц, которые могут попросить российский паспорт. Среди них те, кто долго находится в стране с неурегулированным правовым статусом. Их не могут привлечь за миграционные нарушения, если те были выявлены при подаче заявления о гражданстве.
Ранее Лайф рассказывал, что в России появится база цифровых профилей мигрантов. Благодаря этому прибывшие в страну смогут получать доступ к госуслугам в электронном виде.
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