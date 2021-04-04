Little Big признана группой года

Церемония вручения музыкальной премии Bravo состоялась в субботу вечером в Москве. Лучшей группой названа Little Big, лучшей певицей — Zivert, а лучшим певцом — Дима Билан.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Русской медиагруппы", "Дуэтом года" объявлена работа Николая Баскова и блогера Дани Милохина, "Песней года" — "Комета" Jony (Джонни), "Альбомом года" — "7" Artik & Asti. Лучшим музыкальным видео года, по версии Bravo, стал клип "Зацепила" Артура Пирожкова. В категории "Открытие года" отмечена группа Dabro.

Напомним, Little Big должна была представить Россию на Евровидении-2020, но международный песенный конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Группу затем включили в число кандидатов на участие в конкурсе в этом году, однако музыканты отказались от такой чести. В итоге Россию представит певица Манижа.

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