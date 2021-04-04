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Little Big признана группой года

Премию Bravo также получили Zivert и Дима Билан.

4 апреля 2021, 00:02
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Церемония вручения музыкальной премии Bravo состоялась в субботу вечером в Москве. Лучшей группой названа Little Big, лучшей певицей — Zivert, а лучшим певцом — Дима Билан.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Русской медиагруппы", "Дуэтом года" объявлена работа Николая Баскова и блогера Дани Милохина, "Песней года" — "Комета" Jony (Джонни), "Альбомом года" — "7" Artik & Asti. Лучшим музыкальным видео года, по версии Bravo, стал клип "Зацепила" Артура Пирожкова. В категории "Открытие года" отмечена группа Dabro.

Музыкальный критик: Little Big победили на Евровидении, даже не участвуя в конкурсе

Музыкальный критик: Little Big победили на Евровидении, даже не участвуя в конкурсе

Напомним, Little Big должна была представить Россию на Евровидении-2020, но международный песенный конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Группу затем включили в число кандидатов на участие в конкурсе в этом году, однако музыканты отказались от такой чести. В итоге Россию представит певица Манижа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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