Названы модели автомобилей, которые через несколько лет оказались дороже новых

В России выросли в цене автомобили с пробегом разных марок. Сложилась парадоксальная ситуация: через несколько лет эксплуатации они стоят дороже, чем некогда в автосалоне. Так, например, пятилетний хетчбэк KIA Picanto сейчас обойдётся в среднем на 6% дороже, нежели в 2017 году, когда был новым.

Как отмечают "Известия" со ссылкой на данные "Авто.ру", похожая ситуация и с некоторыми другими массовыми моделями. Кроссовер Mazda CX-5 подорожал на 5% по сравнению с ценой нового автомобиля пять лет назад, Renault Sandero, Toyota Hilux и Land Cruiser Prado — на 4%, а популярный Hyundai Creta — на 2%. На столько же выросли в стоимости автомобили Nissan Juke и премиальный MINI Cooper. Даже не очень популярный в нашей стране кроссовер Honda CR-V сейчас стоит на 1% дороже, чем в 2017 году.

Эксперты объясняют это несколькими факторами. Как подчёркивается, новые автомобили также стремительно дорожают из-за роста курсов валют, повышения налога, ставки утильсбора. Это, в свою очередь, влияет на цены на вторичном рынке.

"Некоторые двух- и трёхлетние модели сейчас стоят дороже, чем тогда. Основная причина — рост стоимости новых автомобилей. За это время новые подорожали на 25–40%", — подчеркнул глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Кроме того, изменилась схема продаж на рынке. Машины дорожают настолько быстро, что россияне не успевают накопить денег, чтобы покрыть разницу между продажей машины с пробегом и покупкой новой. В итоге владельцам приходится или брать кредит, или продолжать ездить на старой машине. Согласно подсчётам экспертов, средний срок владения легковушкой в России достиг отметки в 6,6 года. За прошедшие пять лет этот показатель вырос более чем на год.

В свою очередь, увеличение срока эксплуатации машин приводит к дефициту предложений на вторичном рынке: свежие машины появляются в продаже всё реже и чаще всего по завышенной цене. Это приводит к общему увеличению срока эксплуатации транспортных средств и снижению количества подержанных автомобилей в хорошем состоянии на рынке.

Ранее сообщалось, что Ford Focus перестал быть самой популярной подержанной иномаркой в Москве.

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