Ford Focus перестал быть самой популярной подержанной иномаркой в Москве

Автомобиль Ford Focus больше не является лидером продаж на вторичном рынке в Москве, опустившись в феврале на четвёртое место в списке. Об этом сообщает агентство "Автостат".

Объём столичного рынка легковых машин с пробегом в феврале этого года составил 20,8 тысячи единиц, что на 3,1% меньше, чем годом ранее. Лидером рынка среди подержанных автомобилей в Москве в прошлом месяце стал Hyundai Solaris с результатом 504 экземпляра. На втором месте в списке расположился KIA Rio, перепроданный в количестве 496 штук. Замыкает тройку Skoda Octavia (489 штук).

Ford Focus занял лишь четвёртое место в рейтинге (433 штуки). В первую десятку самых популярных автомобилей с пробегом также вошли Volkswagen Polo (418 штук), Toyota Camry (395 штук), Daewoo Matiz (307 штук), BMW 5-Series (304 штуки), Mercedes-Benz E-Class (282 штуки) и BMW X5 (274 штуки).

Всего же с начала 2021 года в Москве поменяли владельцев чуть более 39 тысяч автомобилей, что на 2,7% меньше, чем в январе-феврале 2020-го.

Напомним, в конце прошлого года именно Ford Focus занимал лидирующую позицию на вторичном рынке. Тогда он опережал и Hyundai Solaris, и KIA Rio.

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