В российских гостиницах резко выросли цены на проживание

В начале весны проживание в российских гостиницах подорожало примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Краснодарском крае средний чек увеличился на 35%, в Санкт-Петербурге — на 30%, в Крыму — на 15%. Как пишут "Известия", бронирование отелей на лето стало дороже уже на 15–20%.

Как отметили в IT-компании "Эвотор", в первой половине марта средний чек в небольших гостиницах на Кубани вырос на 58% по сравнению с прошлым годом — до 5059 рублей. При этом число покупок в отелях снизилось на 16%. Траты в гостиницах Москвы увеличились на 25% — до 5874 рублей. В Иркутской области за проживание в отелях пришлось отдать на 20% больше, чем годом ранее, — 4739 рублей.

При этом растут и цены на отдых в гостиницах летом. Размещение подорожало по всей стране — от Казани до Калининграда, от Крыма до Краснодарского края.

"Сегодня мы продаём размещение на 15–20% дороже, чем в прошлом году", — поведала глава туроператора Premiera Travel Марина Самородская, добавив, что о горящих турах в летний период россияне могут забыть.

При этом стоимость проживания может ещё увеличиться. Отельеры поднимают цены, чтобы расплатиться с кредитами, которые взяли в период простоя, связанного с ковидом.

Ранее стала известна средняя стоимость отдыха в Крыму на майские праздники.

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