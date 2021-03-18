Эксперт рассказал о хорошем туристическом будущем Крыма
Исторически в нём сложился очень большой потенциал.
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В Крыму активно развивается гостиничная сфера и другие инфраструктурные проекты. Об этом в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский.
По его словам, Крым издавна является традиционным местом курорта, это сложилось исторически. При этом 80% россиян считают поездку на море лучшим отдыхом, а полуостров даёт такую возможность. Особенно учитывая тот факт, что на всю Россию всего несколько сотен километров морского побережья. Именно поэтому Крым может ждать благоприятное туристическое будущее.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о ликвидации острого дефицита воды в Крыму и Севастополе.
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