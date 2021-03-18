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Категорий: 18

Эксперт рассказал о хорошем туристическом будущем Крыма

Исторически в нём сложился очень большой потенциал.

18 марта 2021, 16:06
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2186793" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DiscoverWithDima</a>, CC BY-SA 4.0 </p>

Фото © Wikipedia / DiscoverWithDima, CC BY-SA 4.0

В Крыму активно развивается гостиничная сфера и другие инфраструктурные проекты. Об этом в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский.

По его словам, Крым издавна является традиционным местом курорта, это сложилось исторически. При этом 80% россиян считают поездку на море лучшим отдыхом, а полуостров даёт такую возможность. Особенно учитывая тот факт, что на всю Россию всего несколько сотен километров морского побережья. Именно поэтому Крым может ждать благоприятное туристическое будущее.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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