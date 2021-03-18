"Отголоски" пыльных бурь в Казахстане долетели до Москвы
Ранее стихия ударила по странам Персидского залива, Китаю, Монголии и Казахстану.
Отдельные частички песка после пыльных бурь в Казахстане могли долетать и до Московского региона, однако никакой опасности они не несут, так как их очень немного. Об этом Лайфу рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Это не катарская, не саудовская, не пекинская, не иранская и бог весть ещё какая пыль, это не оттуда. А вот, возможно, что это отдельные какие-то частички до нас доходили с Западного Казахстана, там действительно последние сутки наблюдались пыльные песчаные бури с ухудшением видимости до нескольких сотен метров", — рассказал эксперт.
По его словам, в Центральной России содержание этих песчинок было не больше 20–50 микрограммов на кубометр, а на более восточных территориях — в Поволжье и Предуралье — это количество могло достигать 50–200 микрограммов. При этом отдельные частички могли долетать и до Московского региона.
Тишковец отмечает, что песчинки, которые могут наблюдать россияне, абсолютно безвредны.
Напомним, ранее мощные песчаные бури обрушились на страны Персидского залива, Китай, Монголию (в этой стране в результате удара стихии шесть человек погибли и более 80 пропали без вести). А затем опасное природное явление настигло и Казахстан.
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