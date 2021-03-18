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Категорий: 18

Казахстанский город Мангистау накрыла мощнейшая песчаная буря — видео

Удар стихии был жёстким и внезапным.

18 марта 2021, 09:32

Песчаная буря наступает на Мангистау. Видео © Cоцсети

Мощнейшая песчаная буря застала врасплох жителей казахстанского города Мангистау. Об этом пишут местные СМИ.

Стихия ударила внезапно и без предупреждения. На кадрах видно, что сначала растерянные люди не знают, как им поступать, и лишь когда буря буквально подошла на расстояние вытянутой руки, испуганные прохожие начинают искать укрытие.

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Сильнейшая песчаная буря обрушилась на страны Персидского залива — видео

Больше всего же не повезло тем, кто в этот момент был за рулём автомобиля: буря, принёсшая с собой облака песка, в одно мгновение понизила уровень видимости на дороге до нулевого.

Напоминаем, что ранее Лайф писал о шести пропавших без вести после прошедшей в Монголии песчаной бури.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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