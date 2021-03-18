Казахстанский город Мангистау накрыла мощнейшая песчаная буря — видео

Песчаная буря наступает на Мангистау. Видео © Cоцсети

Мощнейшая песчаная буря застала врасплох жителей казахстанского города Мангистау. Об этом пишут местные СМИ.

Стихия ударила внезапно и без предупреждения. На кадрах видно, что сначала растерянные люди не знают, как им поступать, и лишь когда буря буквально подошла на расстояние вытянутой руки, испуганные прохожие начинают искать укрытие.

Больше всего же не повезло тем, кто в этот момент был за рулём автомобиля: буря, принёсшая с собой облака песка, в одно мгновение понизила уровень видимости на дороге до нулевого.

Напоминаем, что ранее Лайф писал о шести пропавших без вести после прошедшей в Монголии песчаной бури.

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