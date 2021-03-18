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В Роспотребнадзоре оценили возможность отмены масочного режима в России

По словам Анны Поповой, количество инфекционного начала в обществе ещё достаточно большое.

18 марта 2021, 09:00
<p>Фото © ТАСС / Смирнов Владимир</p>

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

В данный момент преждевременно отменять масочный режим и другие серьёзные ограничения из-за коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы понимаем, что количество инфекционного начала в обществе ещё достаточно большое. Говорить о каких-то серьёзных изменениях в нашей жизни или об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

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Попова напомнила, что в силе остаются все требования по защите своего здоровья. В их числе — ношение масок, мытьё рук, содержание в чистоте и использование дезинфектантов для обработки рук и различных поверхностей, для помещений — рабочих или домашних.

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Ранее Попова предрекла появление новых опасных вирусов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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