В Роспотребнадзоре оценили возможность отмены масочного режима в России

В данный момент преждевременно отменять масочный режим и другие серьёзные ограничения из-за коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы понимаем, что количество инфекционного начала в обществе ещё достаточно большое. Говорить о каких-то серьёзных изменениях в нашей жизни или об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Попова напомнила, что в силе остаются все требования по защите своего здоровья. В их числе — ношение масок, мытьё рук, содержание в чистоте и использование дезинфектантов для обработки рук и различных поверхностей, для помещений — рабочих или домашних.

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