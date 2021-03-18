Попова рассказала, когда возможно ослабление ковидных ограничений

"Отмена определённых ограничений, безусловно, идёт постоянно. И рестораны большее время работают, и какие-то мероприятия начинают на открытом воздухе проводиться при соблюдении всех правил. Да, конечно, это всё планируется, всё будет, если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть", — заявила главный санитарный врач РФ в эфире телеканала "Россия 24".