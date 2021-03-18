Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Попова рассказала, когда возможно ослабление ковидных ограничений

Однако глава Роспотребнадзора назвала одно условие.

18 марта 2021, 08:39

Фото © Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к лету возможна отмена ряда антикоронавирусных ограничений, однако это произойдёт, если россияне будут соблюдать противоэпидемические меры.

"Отмена определённых ограничений, безусловно, идёт постоянно. И рестораны большее время работают, и какие-то мероприятия начинают на открытом воздухе проводиться при соблюдении всех правил. Да, конечно, это всё планируется, всё будет, если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть", заявила главный санитарный врач РФ в эфире телеканала "Россия 24".

Попова назвала процент вакцинированных, которые могут остаться без иммунитета к ковиду после прививки

Попова назвала процент вакцинированных, которые могут остаться без иммунитета к ковиду после прививки

Накануне Анна Попова уже заявляла, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, но остаётся напряжённой. При этом вирусолог Алексей Аграновский предупредил, что возможен и новый подъём заболеваемости ковидом. Однако, по мнению эксперта, он будет мягче, чем осенний пик.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Роспотребнадзоре оценили возможность отмены масочного режима в России

сегодня в 09:00

Попова назвала процент вакцинированных, которые могут остаться без иммунитета к ковиду после прививки

вчера в 18:00

Пьяный житель Приморья убил жену из-за упрёков в низкой зарплате

сегодня в 01:15

В Новочебоксарске школьник выпал с 25-го этажа, приземлился на машину и выжил

сегодня в 09:31

Главы МИД стран G7 заявили, что не признают Крым частью России

сегодня в 09:22

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1