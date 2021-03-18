Попова рассказала, когда возможно ослабление ковидных ограничений
Однако глава Роспотребнадзора назвала одно условие.
Фото © Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к лету возможна отмена ряда антикоронавирусных ограничений, однако это произойдёт, если россияне будут соблюдать противоэпидемические меры.
"Отмена определённых ограничений, безусловно, идёт постоянно. И рестораны большее время работают, и какие-то мероприятия начинают на открытом воздухе проводиться при соблюдении всех правил. Да, конечно, это всё планируется, всё будет, если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть", — заявила главный санитарный врач РФ в эфире телеканала "Россия 24".
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Накануне Анна Попова уже заявляла, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, но остаётся напряжённой. При этом вирусолог Алексей Аграновский предупредил, что возможен и новый подъём заболеваемости ковидом. Однако, по мнению эксперта, он будет мягче, чем осенний пик.
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