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Вирусолог предупредил о возможности нового подъёма заболеваемости коронавирусом

Однако, по словам эксперта, он будет мягче осеннего.

15 марта 2021, 15:39
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В России возможен новый подъём заболеваемости коронавирусом, считает вирусолог, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский. Таким мнением он поделился в эфире телеканала "Россия 24".

"Есть, по крайней мере, шансы, что будет подъём, но я не жду, что он будет таким, как был прошедшей осенью, помягче", — сказал эксперт.

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Аграновский отметил, что многие люди уже имеют иммунитет к CoViD-19. Кроме того, всё большее количество граждан делают прививки, что будет сглаживать кривую заболеваемости.

Ранее Лайф рассказывал, что число выздоровевших после коронавируса россиян превысило четыре миллиона. Доля поборовших болезнь составляет 91% от общего числа заразившихся.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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