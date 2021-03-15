Вирусолог предупредил о возможности нового подъёма заболеваемости коронавирусом

В России возможен новый подъём заболеваемости коронавирусом, считает вирусолог, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский. Таким мнением он поделился в эфире телеканала "Россия 24".

"Есть, по крайней мере, шансы, что будет подъём, но я не жду, что он будет таким, как был прошедшей осенью, помягче", — сказал эксперт.

Аграновский отметил, что многие люди уже имеют иммунитет к CoViD-19. Кроме того, всё большее количество граждан делают прививки, что будет сглаживать кривую заболеваемости.

Ранее Лайф рассказывал, что число выздоровевших после коронавируса россиян превысило четыре миллиона. Доля поборовших болезнь составляет 91% от общего числа заразившихся.

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