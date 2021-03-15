Число выздоровевших после коронавируса россиян превысило 4 млн

Число поборовших коронавирус россиян превысило 4 миллиона (4 003 576). Доля выздоровевших составляет 91% от общего числа заразившихся. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

При этом за прошедшие сутки из больниц выписано 8447 пациентов.

С 18 января в нашей стране продолжается массовая вакцинация против CoViD-19. Обе дозы препарата "Спутник V" получили уже 3,5 миллиона россиян. По данным главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, РФ лидирует в Европе по количеству завершённых курсов вакцинации.

Авторы