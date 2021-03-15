Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Число выздоровевших после коронавируса россиян превысило 4 млн

А за сутки из больниц выписали более 8 тысяч пациентов.

15 марта 2021, 08:15
<p>Фото © ТАСС/Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС/Сергей Бобылев

Число поборовших коронавирус россиян превысило 4 миллиона (4 003 576). Доля выздоровевших составляет 91% от общего числа заразившихся. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

При этом за прошедшие сутки из больниц выписано 8447 пациентов.

Reuters: ЕС рассматривает возможность переговоров по "Спутнику V"

Reuters: ЕС рассматривает возможность переговоров по "Спутнику V"

С 18 января в нашей стране продолжается массовая вакцинация против CoViD-19. Обе дозы препарата "Спутник V" получили уже 3,5 миллиона россиян. По данным главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, РФ лидирует в Европе по количеству завершённых курсов вакцинации.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Глава РФПИ рассказал, сколько россиян завершили курс вакцинации "Спутником V"

сегодня в 08:20

В России за сутки выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса

сегодня в 08:13

Reuters: ЕС рассматривает возможность переговоров по "Спутнику V"

сегодня в 07:24

Роскомнадзор потребовал снять все ограничения со страницы телеканала "Крым 24" в Instagram

сегодня в 08:26

72-летний почтальон стал самым татуированным дедушкой, потратив 2 млн и покрыв всё тело узорами

сегодня в 08:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1