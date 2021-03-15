В России за сутки выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 9437 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 11,4% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 8447 человек, 404 человека скончались. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 400 045 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 003 576 человек. За весь период в России умерло 92 494 человека", — отмечается в сообщении штаба.

А ранее Лайф писал, что российские учёные изобрели тест для определения количества коронавируса. Для взятия проб пригоден любой биоматериал.

Авторы