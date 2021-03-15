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Более половины жителей мегаполисов России имеют антитела к коронавирусу

В идеале цифра должна составить 70–80%, тогда инфекция будет взята под контроль и можно будет возвращаться к нормальной жизни.

15 марта 2021, 01:25

Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Около 50% жителей мегаполисов в России имеют антитела к коронавирусу, к такому выводу пришла группа специалистов из Европейского университета в Санкт-Петербурге, клиники "Скандинавия", лаборатории "Генетико", НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ и компании "Полиметалл". Об этом сообщают "Известия".

Эталоном для изучения стал Санкт-Петербург, там число заражений чуть меньше, чем в Москве, но больше смертность из-за значительной доли пожилых людей. В других крупных городах РФ картина схожая, числа отличаются, но в пределах 10%. Учёные связывают это с большей или меньшей мобильностью населения — чем интенсивнее люди перемещаются, тем быстрее развивается эпидемия и тем выше коллективный иммунитет.

Исследователи отмечают, что в зимние месяцы число обладателей иммунитета увеличилось более чем вдвое. По данным опроса, количество привитых россиян в этой выборке составило 10,7%. Если более половины населения имеет антитела, этого достаточно для стабилизации ситуации и неуклонного уменьшения заболеваемости. Однако для контроля над коронавирусом данная цифра должна достичь 70–80%.

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Заместитель директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко пояснила, что при усиливающихся темпах вакцинации победить инфекцию и вернуться к нормальной жизни можно будет к середине лета. При таком количестве людей с иммунитетом практически исключён возврат к прежнему уровню заболеваемости. Исключение — если вдруг количество антител у переболевших и привитых резко сократится или появятся новые штаммы коронавируса, устойчивые к вакцинам.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в настоящее время от коронавируса привито около семи миллионов россиян. К ноябрю 2021 года планируется вакцинировать от коронавируса 70% населения РФ.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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