К ноябрю 2021 года планируется вакцинировать от коронавируса 70% россиян
Сейчас прививку получили уже более семи миллионов человек.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Около 70% россиян могут быть привиты от коронавируса к ноябрю 2021 года, хотя темпы вакцинации могли бы быть выше. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"И внутри страны данная проблема, данная инфекция будет вакциноуправляема", — отметил он в эфире программы "Соловьёв Live".
По словам Гинцбурга, вакцину от ковида "Спутник V" получили уже более семи миллионов человек. Он подчеркнул, что российский препарат является наиболее качественным в мире. Среди 4–6 средств, которые вошли в широкий гражданский оборот, разработка от центра Гамалеи находится на первой позиции.
Ранее глава центра Гамалеи заявил о равной эффективности "Спутника V" для людей всех возрастов. Он отметил, что сначала были сомнения, что эффективность на людях с возрастом 60+, возможно, будет меньше в силу уже того, что иммунная система не так хорошо реагирует, но они оказались напрасными. Также Гинцбург сообщил, что начались исследования вакцины "Спутник V" на онкобольных. По его словам, пока нет никаких онкозаболеваний, которые являлись бы противопоказанием для прививки, за исключением случаев, когда больной находится на химиотерапии и принимает препараты, подавляющие размножение клеток.
Напомним, РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Вакцина поспособствовала формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Применение российского препарата одобрили уже 50 стран.
Выбор редакции
Глава центра Гамалеи Гинцбург раскрыл длительность действия вакцины "Спутник V"
Гинцбург: Вакцина "Спутник лайт" почти готова к использованию
В России начались исследования вакцины "Спутник V" на онкобольных
Адвокаты рассказали, что вменяется задержанным на форуме в Москве
Скончалась народная артистка России Нажиба Ихсанова
Комментариев: 0