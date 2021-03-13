К ноябрю 2021 года планируется вакцинировать от коронавируса 70% россиян

Около 70% россиян могут быть привиты от коронавируса к ноябрю 2021 года, хотя темпы вакцинации могли бы быть выше. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, вакцину от ковида "Спутник V" получили уже более семи миллионов человек. Он подчеркнул, что российский препарат является наиболее качественным в мире. Среди 4–6 средств, которые вошли в широкий гражданский оборот, разработка от центра Гамалеи находится на первой позиции.

Ранее глава центра Гамалеи заявил о равной эффективности "Спутника V" для людей всех возрастов. Он отметил, что сначала были сомнения, что эффективность на людях с возрастом 60+, возможно, будет меньше в силу уже того, что иммунная система не так хорошо реагирует, но они оказались напрасными. Также Гинцбург сообщил, что начались исследования вакцины "Спутник V" на онкобольных. По его словам, пока нет никаких онкозаболеваний, которые являлись бы противопоказанием для прививки, за исключением случаев, когда больной находится на химиотерапии и принимает препараты, подавляющие размножение клеток.