Гинцбург заявил о равной эффективности "Спутника V" для людей всех возрастов

Вакцина от коронавируса "Спутник V" доказала одинаковую эффективность во всех возрастных категориях, для которых сейчас разрешена вакцинация. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"На всех возрастных категориях "Спутник V" показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом 60+, возможно, будет меньше в силу уже того, что иммунная система не так хорошо реагирует", — рассказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".