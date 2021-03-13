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Гинцбург заявил о равной эффективности "Спутника V" для людей всех возрастов

Иммунная система хорошо реагирует на препарат даже у тех, кому 80.

13 марта 2021, 18:45
<p>Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Вакцина от коронавируса "Спутник V" доказала одинаковую эффективность во всех возрастных категориях, для которых сейчас разрешена вакцинация. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"На всех возрастных категориях "Спутник V" показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом 60+, возможно, будет меньше в силу уже того, что иммунная система не так хорошо реагирует", — рассказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Однако сомнения исследователей оказались напрасными. Пожилые люди в 60, 70 и 80 лет отлично отвечают на вакцину "Спутник V", отметил Гинцбург.

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Ранее сообщалось, что мэр Ниццы Кристиан Эстрози обратился к власти страны с просьбой дать разрешение на закупку российской противовирусной вакцины "Спутник V".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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