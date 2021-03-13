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Мэр Ниццы попросил у властей Франции разрешения на закупку вакцины "Спутник V"

В федеральном центре, по его мнению, не могут принимать оперативные решения.

13 марта 2021, 18:32

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози обратился к властям страны с просьбой дать разрешение на закупку российской противовирусной вакцины "Спутник V". Об этом он написал в своём твиттере.

К посту с обращением он приложил видеозапись своего интервью местной радиостанции, где заявил о необходимости ускорить процесс вакцинации в Ницце. По словам Эстрози, региональная власть может действовать гораздо быстрее, чем федеральная. Поэтому Франции необходим процесс децентрализации.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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