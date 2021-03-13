Мэр Ниццы попросил у властей Франции разрешения на закупку вакцины "Спутник V"
В федеральном центре, по его мнению, не могут принимать оперативные решения.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози обратился к властям страны с просьбой дать разрешение на закупку российской противовирусной вакцины "Спутник V". Об этом он написал в своём твиттере.
Je suis en mesure de disposer rapidement pour la @MetropoleNCA de plusieurs dizaines de milliers de doses de #SputnikV, le vaccin russe utilisé dans plus de 48 pays du monde. Je demande aux autorités de santé de m’en donner l’autorisation ! #FranceBleuAzur pic.twitter.com/jwNpYodji5— Christian Estrosi (@cestrosi) March 12, 2021
К посту с обращением он приложил видеозапись своего интервью местной радиостанции, где заявил о необходимости ускорить процесс вакцинации в Ницце. По словам Эстрози, региональная власть может действовать гораздо быстрее, чем федеральная. Поэтому Франции необходим процесс децентрализации.
Ранее было опровергнуто сообщение о встрече президента России Владимира Путина с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Вийоном.
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