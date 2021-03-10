В Кремле опровергли сообщения о встрече Путина с бывшим премьер-министром Франции

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ о том, что президент России Владимир Путин встречался с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном, не соответствуют действительности.

Ранее СМИ сообщили, что иностранным гостем, которого принял Путин в Кремле 3 марта, был именно Фийон. О встрече с зарубежным знакомым российский лидер рассказал в ходе беседы с участниками общероссийской акции #МыВместе 4 марта. По словам президента, иностранец был удивлён, когда увидел оживлённую Москву на фоне "закрытых" других крупных городов Европы в период пандемии коронавируса. Путин заметил, что его знакомый приехал в нашу страну по делам.