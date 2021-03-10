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В Кремле опровергли сообщения о встрече Путина с бывшим премьер-министром Франции

Ранее СМИ заявили, что иностранным гостем, с которым глава государства общался 3 марта, был Франсуа Фийон.

10 марта 2021, 09:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ о том, что президент России Владимир Путин встречался с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном, не соответствуют действительности.

"Информация коллег неверна", — ответил Песков на вопрос журналиста о соответствующих публикациях прессы.

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Ранее СМИ сообщили, что иностранным гостем, которого принял Путин в Кремле 3 марта, был именно Фийон. О встрече с зарубежным знакомым российский лидер рассказал в ходе беседы с участниками общероссийской акции #МыВместе 4 марта. По словам президента, иностранец был удивлён, когда увидел оживлённую Москву на фоне "закрытых" других крупных городов Европы в период пандемии коронавируса. Путин заметил, что его знакомый приехал в нашу страну по делам.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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