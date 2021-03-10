ФСБ задержала бывшего совладельца сети SPAR по делу о мошенничестве
Вместе с ним под стражей находятся ещё три человека.
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Сотрудники управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельца торгового дома "Интерторг" (магазины SPAR и "Народная семья") Аллахверди Абдулаева, а также юриста и финансового директора. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.
Кроме того, был задержан мужчина, оказывавший фирме услуги по выводу заёмных средств за границу.
Силовики накануне провели в Санкт-Петербурге более 30 обысков в квартирах сотрудников по уголовному делу о мошенничестве и банкротстве торгового дома, возбуждённого в декабре прошлого года.
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Следствие предполагает, что представители компании похитили восемь миллиардов рублей у Сбербанка и с 2015 по 2018 год предоставляли отчётные документы, в которых содержалась заведомо ложная информация о доходах и финансовом состоянии компании для сокрытия высоких кредитных рисков.
По данным Федеральной антимонопольной службы по Петербургу, ТД "Интерторг" в 2018 году занимал более десяти процентов всего рынка торговли в городе, а уже в конце 2019-го начал массовое закрытие магазинов в Северной столице и в регионах Северо-Западного федерального округа. В 2020-м организация была признана банкротом, а другой совладелец и брат Аллахверди — Мушвиг Абдуллаев — был объявлен в международный розыск.
Ранее Лайф сообщал, что министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко был задержан по делу о взятке в особо крупном размере.
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