Лайф узнал подробности задержания главы Минздрава Республики Алтай
Сейчас министр находится на допросе в отделе по расследованию особо важных дел.
Сергей Коваленко. Фото © Минздрав Республики Алтай
Министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко задержали по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах. Фигурантом по делу также проходит помощник министра.
Речь идёт о получении взятки при закупке медицинских изделий, предварительно, её сумма составила 5 миллионов рублей. Правоохранители проводят обыски у поставщиков медизделий и коррупционеров в Барнауле, Новосибирске, Новокузнецке и Горно-Алтайске.
Сам министр и его помощник находятся на допросе в отделе по расследованию особо важных дел. Сегодня им будет предъявлено обвинение, а завтра планируется арест.
Напомним, о задержании Коваленко сообщили местные СМИ, однако подробности не раскрывались.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, сколько чиновников осудили за коррупцию с 2011 года.
Выбор редакции
Депутат Заксобрания Петербурга Резник опроверг сообщения о своём задержании в ходе наркорейда
СМИ: Задержан министр здравоохранения Республики Алтай
Россиян предупредили о пике рекордного похолодания
Президент Армении оспорил увольнение главы Генштаба Гаспаряна
Пашинян заявил об увольнении главы Генштаба Гаспаряна
Комментариев: 0