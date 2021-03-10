Лайф узнал подробности задержания главы Минздрава Республики Алтай

Министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко задержали по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах. Фигурантом по делу также проходит помощник министра.

Речь идёт о получении взятки при закупке медицинских изделий, предварительно, её сумма составила 5 миллионов рублей. Правоохранители проводят обыски у поставщиков медизделий и коррупционеров в Барнауле, Новосибирске, Новокузнецке и Горно-Алтайске.

Сам министр и его помощник находятся на допросе в отделе по расследованию особо важных дел. Сегодня им будет предъявлено обвинение, а завтра планируется арест.

Напомним, о задержании Коваленко сообщили местные СМИ, однако подробности не раскрывались.

Ранее Лайф рассказывал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, сколько чиновников осудили за коррупцию с 2011 года.

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