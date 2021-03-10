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Москвичи пережили самую холодную ночь 10 марта со времён Второй мировой войны

А днём жителям столицы придётся бороться с гололедицей.

10 марта 2021, 05:18

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала этой весны и с момента окончания Второй мировой войны. Об этом сообщили синоптики центра погоды "Фобос". Столбики термометра в ночные часы опустились до минус 20,7 градуса.

"По состоянию на 7 утра температура в Москве составила минус 20,7 градуса", — рассказала специалист центра Елена Волосюк.

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По словам синоптика, год назад в этот день температура воздуха была на 25 градусов выше и составляла плюс 4 градуса. Кроме того, как сообщил специалист "Фобоса" Евгений Тишковец, прошедшая ночь является самой холодной именно для 10 марта с момента окончания Второй мировой войны.

Однако днём погода в Москве тоже преподнесёт сюрпризы. Гидрометцентр объявил жёлтый уровень опасности в столице и области из-за гололедицы. Предупреждение действует до 22:00 четверга в Москве и до 23:00 — в Подмосковье.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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