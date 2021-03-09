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Москвичам пообещали ледяные иглы и аномальные морозы

Это атмосферное явление чаще всего наблюдают в континентальных регионах — Сибири и Якутии, — а вот для Центральной России оно редкое.

9 марта 2021, 11:50
<p>Фото © VK / Алексей Сапрыкин</p>

Фото © VK / Алексей Сапрыкин

Из-за арктического вторжения в ближайшие двое суток жителей Центральной России ждут аномальные морозы — на 15 градусов ниже нормы. Такое похолодание принесёт за собой красивое погодное явление — ледяные иглы в небе. Об этом Лайфу рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В условиях антициклональной малооблачной погоды будет происходить процесс вымерзания водяного пара. По моим оценкам, это произойдёт в период с 9 часов вечера 10 марта до середины ночи 11 марта. Когда температура понизится до –20, в небе над Москвой могут появиться ледяные иглы. И не исключаю морозный туман", — отметил специалист.

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Ледяные иглы — это твёрдые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе, днём они сверкают в свете лучей солнца, ночью — в лучах луны или при свете фонарей. Это довольно редкое для Центральной России атмосферное явление, как правило, его наблюдают в континентальных регионах — Сибири и Якутии. По словам Тишковца, никакого вреда человеку иглы не несут.

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А ранее россиянам рассказали о погоде в марте — нас ждут резкие скачки температуры, дожди и периоды без осадков. Ниже нормы столбики термометров опустятся частично на севере Урала, севере Западной Сибири, а также северо-востоке европейской части России и севере Средней Сибири.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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