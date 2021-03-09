"Зима уйдёт величаво": Вильфанд спрогнозировал "запоминающиеся" морозы в европейской части России
В отдельных местах столбики термометров опустятся до минус 29 градусов.
Европейскую часть России со среды, 10 марта, ожидают аномальные морозы, которые принесёт антициклон. Похолодание придёт также на Урал и в Поволжье, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Давление резко возрастает, и погода будет по-настоящему, на удивление зимней и антициклональной. Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдёт. Морозами, которые запомнятся", — сказал синоптик в интервью РИА "Новости".
Со среды жителей Москвы ожидает температура от минус 10 градусов и ниже в дневные часы, к ночи похолодает ещё сильнее — до 21 градуса ниже нуля в столице, минус 25 в области и минус 28 в пониженных местах.
Такие температуры на 11–13 градусов ниже нормы установятся и в регионах центра Европейской России. Холоднее всего будет в Центральном и Уральском федеральных округах: в Пермском крае до минус 28 градусов, в Ульяновской области до минус 29.
В Черноземье отклонение от нормальных значений составит пять-шесть градусов. Единственный "тёплый" регион — это Калининградская область, там термометры покажут около нуля.
А вот на выходных в Москву и Подмосковье, как сообщал Лайф, придёт сильное потепление.
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